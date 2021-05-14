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Giriş Tarihi: 14.5.2021 19:52

Nedir? Gülmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Gülmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gülmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Hem sosyal konuşmalarda hem de yazı dilinde kelimesi yaygın olarak kullanılıyor. Konuşmalarda veya yazı içerisinde kelime çeşitliliği için aynı kelimenin sürekli kullanımından kaçınmak, konuşma ve paragrafları zenginleştiriyor. Bu nedenle de gülmek kelimesinin vatandaşlar tarafından araştırılıyor. sözlüğü ve farklı sözlüklerde gülmek kelimesinin tanımı ve gülmek zıt anlamlısı bu noktada yardımınıza yetişiyor. Peki, tanımına göre gülmek zıt anlamlısı nedir? Aşağıda gülmek kelimesi zıt anlamlısı ve sözlükteki tanımı yer almaktadır.

Tebessüm ve mutluluğun yüzdeki fiziki karşılığını ifade eden gülmek kelimesi hem günlük konuşmada sıkça kullanılmaktadır. Gerek cümle içerisindeki uyumu gerekse kelime çeşitliliği için yer yer eş anlamlı kelimelere başvuruluyor. Bu nedenle de gülmek zıt anlamlısı vatandaşlar tarafından zaman zaman araştırılıyor. Başta TDK olmak üzere çeşitli sözlük tanımlarına göre gülmek zıt anlamlısı nedir? İşte, gülmek kelimesinin aksi manasını ifade etmek için kullanabileceğiniz gülmek zıt anlamlısı ve tanımı…

GÜLMEK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Gülmek kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü ağlamak kelimesidir.

GÜLMEK NE DEMEK?

Gülmek kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre gülmek kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

  • İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak
  • Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek
  • Biriyle alay etmek

GÜLMEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- O ne söylese sinirli sinirli ve tabii olmayan gülüşü ile gülüyordu.

GÜLMEK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

  • gülerim! (veya güleyim bari!)
  • gülerken ısırmak
  • güler misin, ağlar mısın!
  • gülme komşuna, gelir başına
  • gülmekten kırılmak (veya katılmak veya yarılmak)
  • gülüp geçmek
  • gülüp oynamak (veya söylemek)

GÜLMEK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

güle güle, güle oynaya, yüze gülücü

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Gülmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gülmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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