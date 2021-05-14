Hidrojen peroksit nedir, nasıl seyreltilir? Hidrojen peroksit ne işe yarar, kullanım alanları nelerdir?

Hidrojen peroksitin kimyasal formülü, H2O2'dir. Hidrojen peroksit, insan vücudunda ve biyolojik sistemlerde de bulunur. Hidrojen peroksitin yüzde 3'lük bir çözeltisi, mikropları öldürmede etkilidir ve halk arasında bu çözelti "oksijenli su" olarak bilinir. Yüzde 30'luk çözeltisi ise kimya laboratuvarları ve elektronik sektörü gibi alanlarda kullanılır. Yüzde 30 ila yüzde 50 arasındaki çözeltisi, tekstil alanında kumaş beyazlatmada kullanılır. Bunun dışında madencilik, kozmetik, ilaç, gıda paketleme, atık su arıtma gibi birçok sektör ve alanda kullanılır.

HİDROJEN PEROKSİT NE İŞE YARAR?

Hidrojen peroksit, birçok endüstri alanında birçok farklı işe yarar. Geniş kullanım alanları içinde yoğun olarak yaradığı şey, temizleme, mikroplardan arındırma ve beyazlatma gibi işlevlerdir.

HİDROJEN PEROKSİT NEREDE KULLANILIR?

Hidrojen peroksit, endüstrinin birçok alanında üretim süreçlerinde kullanıldığı gibi, temizlik ve dezenfekte amaçlı da yoğun olarak kullanılır. Hatta dünya çapında ortaya çıkan pandemi sürecinde yoğun olarak kullandığımız dezenfektanların üretiminde dahi hidrojen peroksit kullanılır.

HİDROJEN PEROKSİT KULLANIM ALANLARI

Kötü kokulara karşı, koku giderici olarak, suyla seyreltilmek suretiyle sprey şeklinde kullanılabilir.

Kâğıt imalatı alanında, kâğıtlara beyaz rengini vermek için kullanılır.

Vücuttaki kesiklere, yaralara ve ameliyat sonrası oluşan yaralara sürülerek temizlik sağlar.

Mutfaklarda günlük kullanılan doğrama tahtalarının temizliğinde kullanılır.

Halıların üzerinde oluşan lekeler için de kullanılabilir.

Sulandırılarak bitkilerin yapraklarına sprey olarak sıkılabilir. Böylece bitkilerin gelişimini destekler.

Beyaz eşyaların üzerinde oluşan lekelere karşı temizlik malzemesi olarak kullanılabilir.

Mutfak tezgâhları ve mutfakta yer alan seramik yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.

Ev içinde küflenen yüzeylere sıkılarak küfün temizlenmesinde de kullanılabilir.

Ayaklarda bulunan mantar enfeksiyonları için antiseptik olarak kullanılabilir. Yüzde 3'lük çözeltisi suyla karıştırılarak ayak mantarlarına uygulanır.

Yüzde 3'lük hidrojen peroksit ile su yarı yarıya karıştırılarak evin camlarını temizlemek için kullanılabilir.

Kulak içi temizliği için de hidrojen peroksit kullanılabilir.

Çocuklarımızın oynadığı oyuncakları sterilize etmek için de kullanılabilir.

Pamuğun üzerine sürülerek yüze uygulayarak, yüzde oluşan sivilcelerden kurtulmak için kullanılabilir.

Bulaşık deterjanlarının içine hidrojen peroksit katarak, bulaşıkların daha temiz yıkanmasını sağlayabiliriz.

Tavalar ve çaydanlıklar gibi mutfak eşyalarını temizlemek ve parlatmak için de kullanılabilir.

HİDROJEN PEROKSİT NASIL SEYRELTİLİR?

Hidrojen peroksit, farklı amaçlar için kullanılacağı durumlarda, farklı maddelerle karıştırılarak seyreltilebilir. Örneğin, insanların saçını ağartmak amacıyla kullanılacağı zaman amonyum hidroksit karıştırılarak seyreltilebilir. Bunun gibi, birçok farklı amaçlarla, kimyasal olarak farklı maddelerle seyreltilebilir. Gündelik kullanımda ise kullanacağımız alana göre, farklı oranlarda su ile seyreltilebilir. Örneğin, yüzde 3'lük hidrojen peroksit, evde yüzey ve cam temizliği gibi amaçlarla kullanılacağı zaman yarı yarıya su ile karıştırılarak seyreltilebilir.

HİDROJEN PEROKSİT ZARARLARI

Hidrojen peroksit, birçok farklı kimyasalda olduğu gibi, insan için zararlı olabilecek bir kimyasaldır. Çok yoğun kullanıldığında insan cildini yakabilir. Cilde zararlı olabileceği gibi, gözle teması durumunda göze de ciddi zararlar verebilir. Yanıcı özelliği yüksek olmamasına rağmen, aşırı ısıya veya ateşe maruz kalırsa yangına neden olabilir. Halk arasında oksijenli su olarak bilinen sıvı da bir hidrojen peroksit çözeltisi olduğundan, gündelik yaşamda kullanım alanları mevcuttur. Beyazlatıcı ve dezenfekte edici özelliği ile ön plana çıkan bu sıvının zararlı sonuçlarına maruz kalmamak için, kullanımı sırasında dikkatli olunması tavsiye edilmektedir. Özellikle ciltle temasında yoğunluğu yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun haricinde gözle temas etmemesine özellikle dikkat edilmelidir.

HİDROJEN PEROKSİT NEREDE SATILIR?

Hidrojen peroksit, kullanım alanlarına göre değişen yüzdeler ve oranlarda üretilmekle beraber, farklı oranlardaki çözeltileri piyasada yer almaktadır. Oksijenli su olarak eczanelerde satılabildiği gibi, bunun haricinde kadın kuaförlerinde ve kimyasal ürünler satan şirketlerde satışa sunulmaktadır.