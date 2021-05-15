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Giriş Tarihi: 15.5.2021 09:09 Son Güncelleme: 15.5.2021 09:09

nedir, özellikleri nelerdir? Japon alfabesi kaç harf?

Japon alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Japon alfabesi kaç harf?

UralAltay dil ailesine sahip olan Japonca, Türkçe ile benzerlik gösterdiğinden Türkler tarafından öğrenilmesi daha kolay diller arasında yer alır. Ancak Japonca yazı dili pek çok dillere oranla en karmaşık ve öğrenilmesi hayli zor dillerden biri olarak bilinmektedir. Japon alfabesini öğrenme aşamasında sık tekrar yapmak ustalaşmanız açısından faydalı olabilir. Peki, nedir, özellikleri nelerdir? İşte Japon alfabesi ile ilgili merak edilenler…

Japon alfabesini öğrenirken en bariz ve önemli zorluk, karakterlerin akılda kalıcılığını sağlamaktır. Japon alfabesinin Latin kökenli hiçbir dille yakından bir ilişkisi bulunmaz ve tamamen kendine özgü karakterlerden bir araya gelir. Bu nedenle öğrenme aşamasında ezber yapmak durumunda kalabilirsiniz. Japoncanın beş bin sene önce Koreceden türediği bilinmektedir. Bu alfabe, 4 farklı alfabeden bir araya gelir, ancak hepsini öğrenmeye lüzum olmadığından bu noktada Hiragana ve Katagana alfabeleri ile Japon alfabesini öğrenmek kişilere kolaylık sağlar. İşte Japon alfabesi hakkında merak edilen soruların cevapları…

JAPON ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Japon alfabesinde tüm harflerin kolaylıkla çizilmesi adına çizim sırası bulunmaktadır. Japon alfabesi hiragana, kanji ve katakana olmak üzere 3 farklı yazı sistemine sahiptir. Kullanmış oldukları bu farklı alfabeler okunuş açısından birebir aynıdır.

Hiragana, Japonya'nın orijinal ve kolay yazı sistemidir. Bu alfabe ilk yazı setinden oluştuğundan dolayı basit sözcükler, parçacıklar, çekimler ve çocuk edebiyatı kullanılmaktadır. Kanji, ortalama 2000 karakterden meydana gelir ve Çin yazı sistemine sahiptir. Katakana ise genellikle yabancı kelimeleri yazma aşamasında kullanılmaktadır.

JAPON ALFABESİ KAÇ HARF?

Japonca alfabelerinde biri olan Kanji alfabesi 1945 adat harfe sahiptir. Hiragana alfabesi ise kanji alfabesine oranla daha az sayıda harfe sahiptir, hiragana alfabesinde 46 adet harf bulunmaktadır.

JAPON ALFABESİ HARFLERİ OKUNUŞU

Japon alfabesi harfleri şu şekilde sıralanabilir;

  • あ harfi: A olarak okunur.
  • い harfi: İ şeklinde okunur.
  • う harfi: U olarak okunur.
  • え harfi: E şeklinde okunmaktadır.
  • お harfi: O olarak okunur.
  • か harfinin ise okunuşu: Ka şeklindedir.
  • き harfi: Ki şeklinde okunur.
  • く harfi: Ku olarak okunmaktadır.
  • け harfinin okunuşu: Ke şeklindedir.
  • こ harfi: Ko olarak okunur.
  • きゃ harfi ise: Kya şeklinde okunur.
  • きゅ harfi okunuşu: Kyu şeklindedir.
  • きょ harfi: Kyo olarak okunur.
  • さ harfi: Sa şeklinde okunmaktadır.
  • し harfi ise: Şi olarak okunmaktadır.
  • す harfinin okunuşu: Su şeklinde okunmaktadır.
  • せ harfi: Se olarak okunur.
  • そ harfinin okunuşu: So şeklindedir.
  • しゃ harfi: Şa olarak okunur.
  • しゅ harfi: Şu olarak okunur.
  • しょ harfinin okunuşu ise: Şo şeklindedir.
  • た harfi: Ta olarak okunur.
  • ち harfinin okunuşu: Çi şeklindedir.
  • つ harfi: Tsu olarak okunur.
  • て harfi: Te şeklinde okunur.
  • と harfi: To şeklinde okunur.
  • ちゃ harfi: Ça olarak okunur.
  • ちゅ harfi ise: Çu şeklinde okunur.
  • ちょ harfinin okunuşu: Ço olarak okunmaktadır.

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