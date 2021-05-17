Dalton Atom Modeli Özellikleri, Doğruları Ve Varsayımları Nelerdir? Dalton Atom Modeli Nedir? Kısaca Tanımı

Atomlar ile ilgili birçok teori üretilmiştir. Bu teoriler arasında Dalton Atom Modeli'nde bulunmaktadır. Bu model ismini John Dalton'dan almış bir atom modelidir. Dalton atom modeli 1805 yılında ortaya çıkmıştır. John Dalton İngiliz kimyager, meteorolog ve fizikçidir. Bu atom modeli sayesinde Katlı Oranlar Yasası ve Kütle Korunumu Kanununun temelleri atılmıştır.

DALTON ATOM MODELİ NEDİR?

Dalton Atom Modeli ilk kez 1805 senesinde John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. John Dalton, 6 Eylül 1766 yılında doğmuş bir İngiliz kimyager, meteorolog ve fizikçidir. John Dalton 7 Temmuz 1844 yılında hayatına veda etmiştir. John Dalton Modern Atom Teorisi ile ünlenen bir kimyagerdir. Dalton, bu çalışmalarına ek olarak renk körlüğü üzerine de çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. John Dalton atom modelinde; atomu sert, içi dolu bir küreye benzetmiştir. Dalton'un ortaya çıkardığı atom teorisi Sabit Oranlar Kanunu'nu açıklamak üzere ortaya çıkarılmış bir teoridir. Günümüzde kullanılan Modern Atom Teorisi Dolton'un atom modeli teorisine dayanmaktadır. Dalton atom modeli teorisi daha çok kimyasal reaksiyonları açıklamıştır. Bu yüzden maddelerin anlaşılmasına ve özelliklerinin ortaya çıkmasında büyük katkı sağlamıştır. Kütlenin korunumu kanunu, Katlı oranlar yasası gibi önemli kanunların ortaya çıkmasına katkı sağlayan Dalton atom modeli, ilk bilimsel atom teorisi olarak kabul edilmiştir.

DALTON ATOM MODELİ ÖZELLİKLERİ

Dalton Atom Modelinin özelikleri şunlar olarak karşımıza çıkar:

Elementler atom olarak isimlendirilen oldukça küçük taneciklerden oluşmaktadır.

Elementleri oluşturmuş olan tüm atomlar birbirinin aynısıdır. Bu demektir ki; boyutları eşittir, kütleleri eşittir ve kimyasal özellikleri aynıdır.

Bir elementin atomları kendisinden farklı olan herhangi bir elementin atomlarından farklıdır.

Bileşikler, birden çok elementten ve o elementleri oluşturan atomlardan oluşmaktadır.

Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir basit sayı ya da kesirli bir ifadedir.

Kimyasal tepkimeler; sadece atomların birbirlerinden ayrılması, birbirileriyle birleşmesi bunlara ek olarak yeniden düzenlenmesinden ibaret olmuştur. Kimyasal tepkimeler atomları yok etmezler ya da oluşturmazlar.

DALTON ATOM MODELİ VARSAYIMLARI

Dalton Atom Modeli 4 varsayıma dayanmaktadır. Bunlar:

Elementler atom olarak adlandırılan küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmaktadır. Elementleri oluşturmuş olan tüm atomlar birbirinin aynısıdır. Bu demektir ki; boyutları eşittir, kütleleri eşittir ve kimyasal özellikleri aynıdır. Ve atomlar bölünemezler. Bileşikler, birden çok elementten ve o elementleri oluşturan atomlardan oluşmaktadır. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir basit sayı ya da kesirli bir ifadedir. (Katlı Oranlar Yasası) Kimyasal tepkimeler; sadece atomların birbirlerinden ayrılması, birbirileriyle birleşmesi bunlara ek olarak yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Kimyasal tepkimeler atomları yok etmezler ya da oluşturmazlar. (Kütle Korunumu Kanunu)

DALTON ATOM MODELİ DOĞRULARI

Dalton Atom Modeli atom yapısının incelenmesinde yararlı olan bir atom modelidir. Katlı Oranlar Kanunu ile Sabit Oranlar Kanunu'nun açıklanmasında yararlı olmuştur.

DALTON ATOM MODELİ EKSİKLERİ

Dalton Atom Modeli'nin eksikleri şunlardır: