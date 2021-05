Sign In Ne Demek? Sign In Türkçe Anlamı Nedir?

Sosyal medyada karşılaşılan yabancı kökenli kelimelerden biri de "sign in" ifadesidir. Sosyal medya platformlarında ve üyelik gerektiren tüm internet sitelerinde giriş sayfasında karşılaşılan sign in Türkçe anlamı merak ediliyor. Özellikle İngilizce bilmeyenler sign in ne demek sorusuna cevap arıyor. Yeni bir sitede oturum açarken ve üyelik oluştururken birden fazla seçenekle karşılaşan vatandaşlar, sign in Türkçe çevirisi nedir sorusuna ilişkin araştırma yapıyor. İşte bu söz grubunun anlamı ve Türkçe çevirisi…

SIGN IN TÜRKÇE ANLAMI

Sign in ifadesi Türkçe "oturum aç" anlamına gelmektedir. Bu ifade, sosyal medyada yaygınlaşmadan önce İngilizce'de imza atmak anlamında kullanılıyordu. Bir yere girerken bir deftere imza atmak amacıyla kullanılan ve dile yerleşen bu ifade, internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla söz konusu platformlara girişte kimliğini tanımlamak üzere kullanılmaya başladı. Bazı sitelerde bu ifade yerine "Log in" kullanıldığı da görülür.

SIGN IN NE DEMEK?

Sosyal medya platformlarına giriş ekranlarında karşılaşılan sign in "giriş yap/oturum aç" manalarına gelmektedir. Bu aşamada, ilk kutucuğa sisteme kayıt olurken tercih edilen kullanıcı adı, e-mail adresi, telefon numarası gibi tanımlayıcı unsurlardan biri yazılır. İkinci kutucuğa ise yine kayıt esnasında belirlenen kişisel şifre girilir. Şifre kutucuğu güvenlik amacıyla genellikle her tuşlama için bir yıldız olmak üzere "****" şeklinde gözükür. Kullanıcı bu aşamaları tamamladıktan sonra sisteme giriş yapar.

SIGN OUT NE DEMEK?

Bu ifade de sign in ifadesinin tam zıttı olarak "oturumu kapat" manasına gelmektedir. Oturum açma işleminin ardından sistemdeki oturumunu kapatmak isteyen kullanıcı bu butona tıklamalıdır. Böylece hem hesap güvenliği sağlanır hem de başka bir hesap ile oturum açmak mümkün hale gelir.