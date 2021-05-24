Türk dilinde kullanılan kelimelerden sağlam zıt anlamlısı ile gün içinde sıklıkla merak edilir. Çürük ve dayanıklı yapıda olan anlamını taşıyan bu kelimenin zıt anlamlısı olan sözcük karşılığı birden fazladır. Anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bu konuda çeşitli nedenlerle detayları merak eden birçok vatandaş " Sağlam Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusuna ilişkin yanıt arıyor. Sağlam zıt anlamlısı deyince ilk akla gelen çürük, bozuk olan sözcükleridir.

SAĞLAM ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Sağlam kelimesinin zıt anlamlısı çürüktür. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Sağlam kelimesi dayanıklı yapıda olan anlamını taşır.

SAĞLAM KELİMESİNİN ZIT ANLAMINI TAŞIYAN SÖZCÜK

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Sağlam kelimesinin zıt anlamlısı dayanıksız, çürük kelimeleridir.

Sağlam kelimenin Tdk'ya uygun doğru kullanımı Sağlam olmalıdır.

SAĞLAM KELİMESİNE ÖRNEKLER

Bu ev çok sağlam

Öğretmenlerin iradesi oldukça sağlamdır

SAĞLAM İÇİN 6 ADET ANLAM BULUNDU

Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz.

Zarar görmemiş, bozulmamış.

Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli.

Güvenilir.

Gerçek, inanılır bir temeli olan.

(sa ğlam) Her hâlde, muhakkak.