Varlık veya eylemi ifade eden kelimelerin yazılışları farklı anlamları aynı karşılıkları çeşitli nedenlerle vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Bunlardan biri olan Cevap kelimesinin eş anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini alıyor. "Cevabın Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin birden fazla anlamdaşının olduğu da biliniyor. İşte cevap kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarıdır. Dil bilgisi dersleri esnasında sıkça rastladığımız bu kelimeler hayatın birçok alanında kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olmaktadır.

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de "Cevap" kelimesidir. Cevap kelimesinin eş anlamlısı "Yanıt"tır. Aynı anlamı ifade etmekte olan bu kelimelerden Cevap Arapça kökenli iken Yanıt kelimesi ise Türkçe'dir. İki kelime de; bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık anlamını taşımaktadır.

CEVAP EŞ ANLAMLISI

Cevap kelimesinin eş anlamlıları

Yanıt

CEVAP NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu resmi sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre Cevap kelimesi; "Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt" ifadeleri ile tanımlanmaktadır.

Asır Eş Anlamlısı Nedir? - Asır Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük