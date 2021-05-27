Filyasyon ne demek, kelime anlamı ve kökeni nedir? Filyasyon ekibi kime denir, çalışması nasıl yapılır?

Filyasyon ekipleri, salgının başından bu yana hasta temaslı tespiti için büyük çaba sarf ediyor. Sağlık personelinden diğer devlet memurlarına kadar pek çok farklı alandan vatandaşlar filyasyon ekibinde görev alırken, temaslı tespit süreci ve yapılacaklar için ekipler eğitim alıyor. Son dönemde hayatımızın bir parçası olması nedeniyle de filyasyon nedir sorusu sık sık araştırılıyor. Sözlük tanımına göre filyasyon nedir, filyasyon ekibi kimlere denir?

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon yabancı dilden dilimize geçmiş bir sözcüktür.

TDK Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU, Türk Dil Kurumu Terim Sözlükleri Komisyonu tarafından 8 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen "Salgın Terimleri ve Türkçe Bilgi Şöleni" konuşmasında salgının toplumsal, kültürel ve dilsel etkilerinden söz ederek salgın süresince pandemi, filyasyon, semptom gibi pek çok tıbbi kavramın günlük hayatımızın bir parçası hâline geldiğini belirtti. Dilimizin sağlığını korumanın görevimiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. HEKİMOĞLU, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Filyasyon da salgın döneminde yabancı dilden Türkçe'ye geçen bir sözcüktür. Filyasyonun dilimizdeki karşılığı saha incelemesidir.

Saha İncelemesi (Filyasyon): Saha incelemesi (filyasyon) vakanın bildirimi sonrasında kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.

SAHA İNCELEMESİ (FİLYASYON) EKİPLERİ NASIL BELİRLENİR?

Bir salgında saha incelemesine (filyasyon) başlamadan önce ilk yapılması gereken bu incelemede kimlere ihtiyaç olduğunun saptanmasıdır. Buna salgının niteliğine göre karar verilir.

Bu amaçla oluşturulacak ekibin içinde:

Bulaşıcı hastalıklar şubesi çalışanları

Toplum sağlığı merkezi çalışanları

Çevre sağlığı teknisyeni

Varsa halk sağlığı uzmanı

Klinisyen

Veteriner hekim

Laboratuvar çalışanı

Varsa ya da ulaşılabiliyorsa konuyla ilişkili diğer teknik uzmanlar yer alabilir.