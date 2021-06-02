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Giriş Tarihi: 2.6.2021 16:43

Nedir? Gecenin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Gece Zıt Anlamlısı Nedir? Gecenin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Eş ve zıt anlamlı kelimeler her zaman merak edilen konu başlıklarından biri oluyor. Pek çok kelimenin hem eş hem zıt anlamı bulunurken eş anlamlılar birbirleri yerine kullanılabilir ancak zıt anlamlılar kullanılamaz. Yazılışları, okunuşları ve anlamları farklı yani karşıt olan bu sözcüklerden biri de olan sözcüktür. Buna göre; ? Gece kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Kelime anlamı olarak; günün sonunu ifade eden sözcük olan ve günlük kullanımda da sıkça tercih edilen gece zıt anlamlısı merak ediliyor. Hem mecazi hem de gerçek anlamı olan bu sözcük pek çok alanda kullanılır. Özellikle cümlelere mecazi anlam katmak amacıyla soyut kullanımda fazlaca tercih edilmesi ile bilinir. Güneş'in batışından günün ağarmasına değin geçen süre olarak bilinen ya da bu süre içinde yer alan karanlık olarak adlandırılan gece zıt anlamlısı nedir? Gecenin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

GECE ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Gece zıt anlamlısı, ona tam zıddı anlamı gelen yani karşıt anlamı olarak gündüz kelimesidir. Yani gece zıt anlamlısı gündüzdür. Her iki kelime de hem mecazi hem de gerçek anlamı ile kullanılabildiği gibi birbirleri yerine kullanılamazlar. Ancak farklı anlamları ifade ettiklerinden karşıt anlamlı olarak tercih edilebilirler.

GECE NE DEMEK?

*Güneş'in batışından günün ağarmasına değin geçen süre.

*Bu süre içinde yer alan karanlık.

*Gece, akşamın sona ermesinden sonra, sabah Güneş'in doğuşuyla sona eren zaman dilimi.

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