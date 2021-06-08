Güney Amerika kıtası içerinde Arjantin ve Brezilya gibi büyük ülkelere sahiptir. Brezilya Güney Amerika kıtasının en büyük ülkesi iken Arjantin de büyüklük açısından ikinci sırada yer almaktadır. Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya, dünyanın da en büyük beşinci ülkesidir.

GÜNEY AMERİKA'DA KAÇ ÜLKE VAR?

Güney Amerika kıtası adını Amerika'nın güneyinde bulunmasından almaktadır. Adı Güney Amerika da olsa bu kıtanın topraklarının bir kısmı dünyanın kuzey yarımküresinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Kuzey Amerika bulunan bu kıtanın güneyinde Antarktika, batısında Büyük Okyanus ve doğusunda Atlas Okyanusu bulunmaktadır.

Dünya üzerinde 17.840.000 kilometrekarelik alanda bulunan Günay Amerika, dünya yüzeyinin de %3,5'ini kaplamaktadır. Dünya üzerinde nüfus yoğunluğu sıralamasında en fazla nüfusa sahip beşinci ülke iken en büyük yüzölçümüne sahip dördüncü ülkedir.

Güney Amerika pek çok doğal güzelliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Bu doğal güzelliklere örnek olarak Amazon Ormanları, Angel Şelalesi, And Dağları ve Amazon Nehri verilebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre Güney Amerika'daki ilk insan varlığı kanıtları M.Ö. 16.500'e dayanmaktadır.

Bilinene göre Güney Amerika kıtasının nüfusu 425 milyondur. Güney Amerika halkının ana geçim kaynağı ise balıkçılık ve hayvancılık olarak bilinmektedir. Güney Amerika'daki ülke sayısı 12'dir. Bu 12 ülke arasında en büyük olanı Brezilya iken en çok göç alan Güney Amerika ülkesi Uruguay'dır.

GÜNEY AMERİKA'DAKİ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Güney Amerika'da dünya için önemli olan pek çok ülke bulunmaktadır. Güney Amerika'da bulunan ülke isimleri şunlardır:

Arjantin Cumhuriyeti

Brezilya Federal Cumhuriyeti

Şili Cumhuriyeti

Surinami Cumhuriyeti

Çok Uluslu Bolivya Devleti

Ekvador Cumhuriyeti

Uruguay Doğu Cumhuriyeti

Peru Cumhuriyeti

Paraguay Cumhuriyeti

Kolombiya Cumhuriyeti

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti

Guyana Kooperatif Cumhuriyeti

GÜNEY AMERİKA'DAKİ ÜLKELERİN BAŞKENTLERİ

Güney Amerika'yı her yıl pek çok turist ziyaret etmektedir. Turistlerin en çok görmek istediği mekanlar ise genellikle ülkelerin başkentleridir. Günay Amerika'daki ülkeler ve başkentleri şunlardır: