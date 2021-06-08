Isparta ilimiz özellikle gül ve lavanta bahçeleri ile dikkat çeken bir ilimizdir. Isparta, Türkiye'nin pek kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 8.946 km2'dir. Isparta'nın deniz seviyesinden yüksekliği 1.049 metre ve il plaka kodu ise 32'dir.

ISPARTA NEREDE?

Isparta, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir şehrimizdir. Bu şehrimiz Akdeniz Bölgesi'nin ise Göller Yöresi'nde bulunmaktadır. Bu ilimize sınır komşuluğu yapan şehirlerimiz ise doğu sınırında Konya, batı sınırında Burdur, kuzey sınırında Afyon, güney sınırında ise Antalya'dır.

ISPARTA HANGİ BÖLGEDE?

Isparta ilimiz, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin kesişim noktalarından birisidir. Ama bu ilimiz İç Anadolu Bölgesi'nde değil de Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Isparta, Akdeniz Bölgesi'nin ise Göller Yöresi'nde bulunmaktadır. Bu ilimizi çevreleyen iller ise; Konya, Burdur, Afyon ve Antalya'dır.

ISPARTA NÜFUSU?

Isparta, Türkiye'nin kalabalık sayılmayan şehirlerinden birisidir. 2020 Türkiye nüfus sıralamasına göre bu ilimiz Türkiye'nin en kalabalık 45. ilidir. 45. olan bu ilimizin nüfusu 440.304'tür. Bu nüfusun ise 221.778'i kadın, 218.526'sı erkektir.

ISPARTA İLÇELERİ

Isparta'ya bağlı merkez ilçe ile birlikte 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfuslarına göre çoktan aza şu şekilde sıralanır: