Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulandı. Bir milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi, iyi bir lise hayali ile sınava katılım gösterdi. Öğrenciler, sınavın ardından ise 2021 LGS puan hesaplama işlemi hakkında araştırmalarını yapıyor. Zira, LGS puan hesaplama ile öğrenciler, alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabiliyor.
Adaylar, buna ek olarak LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu konusu hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılırken LGS puan hesaplama nasıl yapılır ve LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu konularına netlik kazandırıldı.
İşte, 2021 LGS puan hesaplama işlemi
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.