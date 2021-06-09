Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulandı. Bir milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi, iyi bir lise hayali ile sınava katılım gösterdi. Öğrenciler, sınavın ardından ise 2021 LGS puan hesaplama işlemi hakkında araştırmalarını yapıyor. Zira, LGS puan hesaplama ile öğrenciler, alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabiliyor.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, buna ek olarak LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu konusu hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılırken LGS puan hesaplama nasıl yapılır ve LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu konularına netlik kazandırıldı.

İşte, 2021 LGS puan hesaplama işlemi