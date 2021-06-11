Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 11.6.2021 08:33 Son Güncelleme: 11.6.2021 08:34

YKS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 nasıl ve nereden sorgulanır?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 belli oldu. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu da cevap buldu. Bilindiği gibi, YKS sınav yerleri ile adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceğini öğreniyor. ÖSYM'nin duyurusunda, YKS sınav yerleri atama işlemlerinin tamamlandığı bildirilirken üniversite sınav giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Peki, 2021 nasıl alınır ve nereden bakılır? İşte, YKS sınav yerleri sorgulama ekranı

Son dakika haberi... 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan üniversite sınavı için okul yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 açıklandı. Böylelikle, günlerdir merak edilen YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı konusu da netlik kazandı. Buna göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Adaylar, ÖSYM duyurusunun ardından nasıl alınır ve nereden bakılır konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 2021 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız gerekli.

İşte, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi alma sorgulama ekranı

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLAR DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA