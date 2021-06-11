Son dakika haberi... 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan üniversite sınavı için okul yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 YKS sınav yerleri açıklandı. Böylelikle, günlerdir merak edilen YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı konusu da netlik kazandı. Buna göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ÖSYM duyurusunun ardından YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve nereden bakılır konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 2021 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız gerekli.
İşte, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi alma sorgulama ekranı
26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.