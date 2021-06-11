Son dakika haberi... 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan üniversite sınavı için okul yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 YKS sınav yerleri açıklandı. Böylelikle, günlerdir merak edilen YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı konusu da netlik kazandı. Buna göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Adaylar, ÖSYM duyurusunun ardından YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve nereden bakılır konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 2021 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız gerekli.

İşte, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi alma sorgulama ekranı