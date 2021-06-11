Haziran ayının ortalarına gelinirken üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sınavı için de çalışmalar sürüyor. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak adaylar, YKS tarihleri ve YKS sınav giriş yerleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceği belli oluyor.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM tarafından 2021 YKS sınav yerleri ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, günlerdir merak edilen YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusuna netlik kazandırıldı. Buna göre, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu yıl TYT 26 Haziran'da, AYT ve YDT ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nereden yapılır?

İşte, 2021 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı