AYT’de başarı tüyoları Günde 250 soru çözün

26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan ve toplam sınav puanın yüzde 60'ını oluşturan Alan Yeterlilik Testi 'nde (AYT) adayların bilgi birikimini ölçen sorular çıkacak. Sınava 10 gün kaldı ancak uzmanlar bu sürenin iyi değerlendirildiği takdirde adayların başarı grafiğini oldukça yükseltebileceğini söylüyor. Günde 250 soru ya da sınava 2 gün kalana kadar her gün bir deneme sınavı çözebilirsiniz. Deneme sınavlarına girmeye devam edin ve mümkünse AYT ile aynı saatlerde olmasına özen gösterin. İzmir Amerikan Koleji ( ACI) Yurt İçi Üniversite Danışmanı Teoman Aksu "Puan türünüze göre en fazla katkı sağlayan dersler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Sayısal puan hedefliyorsanız matematik ve fen bilimlerine, eşit ağırlık puan hedefliyorsanız matematik ve Türkçe, sözel puan hedefliyorsanız Türkçe ve sosyal bilimler, dil puanı hedefliyorsanız yabancı dil ve Türkçe konularını çalışıp soru çözebilirsiniz" dedi. Aksu, adaylara AYT'ye kadar olan son günleri nasıl değerlendirmeleri ve sınav anında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda şu önerilerde bulundu:"Konuları bitirmek üzereyim" diyorsanız, deneme sınavları ve soru bankalarına daha fazla ağırlık verin. Konu tekrarı için sadece konu çalışmak, zaman kaybı yaratabilir. Bu haftanın sonuna kadar konu eksiklerinizi belirleyip eksik giderici tekrarlar yapabilirsiniz.Deneme sınavı süre tutularak yapılmalı ve mümkün olduğunca sınav ortamına benzer zamanda başlatılmalı.Sınavlara gireceğiniz yer, alışkın olduğunuz bir ortam olmayabilir; sınava her koşulda girebilecek şekilde kendinizi hazırlayın.Testlerin çözüm sırası TYT-AYT için oldukça önemli. Öncelikle puanınıza en fazla katkı sağlayan testlerin çözümüyle sınava başlamanız, olumsuz bir duruma karşı alacağınız önemli bir tedbirdir.Başarılı olduğunuz derslerin sorularının çözümüne öncelik verin. Zorluk çekmeden çözüm yapabileceğiniz dersler, moral düzeyinizi yüksek tutar.Deneme sonuçlarınız düşük geliyorsa panik yapmayın. Genel tekrarlar sayesinde netlerinizde 5-10 arası artış yakalayabilirsiniz.Yanlış cevaplarınızı işaretleyin, test bittikten sonra tekrar dönüp çözün. Aynı zamanda belirli konularda hep hata yapıyorsanız o konuyu tekrar edin.Sınav öncesinde sınavla ilgili "Daha fazla net yapmalıyım", "1 dakikada bir soru çözmeliyim" gibi koşullanmalardan kaçının. Bu tür koşullanmalar, sınav kaygınızı yükseltebilir.Sınav kaygısı yaşıyor ve başa çıkamıyorsanız çözüm için bir uzmandan hemen destek alın.Güvenilirliği olan yayınlardan yararlanın. Çözdüğünüz her deneme sınavı, ölçü verici olmayabilir. Ortamda TYT-AYT sorularının zorluk düzeyiyle paralellik göstermeyen birçok deneme sınavı bulunduğunu unutmayın.Öğün atlamadan beslenmek, vücut direncinizin düşmesini engeller.Uyku saatinizi sabitleyin, ortalama 7-8 saat uyumak yeterli olur.Günde 1-2 saat dışarı çıkarak gerginliğinizi azaltın.Sakatlanmaya yol açacak spor ve beden etkinliklerinden uzak durun.Soru çözerken masa-sandalye kullanın. Araştırmalar sınavda zorluk çekenlerin, uygunsuz pozisyonda (yatarak vb.) ders çalıştığını gösteriyor.Son 10 gün, gerçek sınav pozisyonunda çalışma alışkanlığı kazanmanız için önemli.Kendinizi, diğerlerinin sizden daha iyi olduklarını düşünerek kıyasladığınız sürece mutsuz olursunuz. Bu nedenle gereksiz bir kıyasa girmeyin.