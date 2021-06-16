Giriş Tarihi: 16.6.2021

AYT’de başarı tüyoları Günde 250 soru çözün CEYDA KARAASLAN

YKS puanına yüzde 60 etkisi olan AYT’de başarılı olmak için günde en az 250 soru çözün. Sınava 2 gün kalana kadar deneme sınavı çözmeye devam edin. Genel tekrarlarla netlerinizde 5-10 arası artış yakalayabilirsiniz