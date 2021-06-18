Vizyon Ne Demek, Ne Anlama Gelir? TDK’ya Göre Vizyon Sahibi Olmak Ne Demektir?

Vizyon sahibi olmak ve vizyonsuz olmak gibi ifadelerle günlük dilde karşımıza çıkan vizyon kelimesi, pek çok kurum ve iş yerinin tanıtım yazılarında da yer almaktadır. Bu nedenle vizyon ne demek, ne anlama gelir gibi aramalarla inceleniyor. TDK'ya göre vizyon sahibi olmak ne demektir sorusunun yanıtı.

VİZYON NEDİR?

Vizyon kelimesi dilimize İngilizce'deki vision şeklinden geçmiştir ve bu kelimenin anlamı "görünüm, görüntü"dür. Önsezi, ileri görüş, imgelem, hayal gibi anlamları da mevcuttur. Ancak dilimizde vizyon kelimesi genellikle önsezi ve ileri görüş anlamlarıyla kullanılır.

MİSYON NEDİR?

Misyon ise kelime anlamı görev olan bir sözcüktür ve kişinin ya da kurumun üstlendiği görev ve sorumlulukları ifade eder. Bir diğer anlamı ise bir kişinin bilimsel, diplomatik ya da dinsel anlamda büyük görevler üstlenmesidir. Kısacası misyon kurumun ya da topluluğun var olma, kurulma amacını ifade ederken vizyon gelecek hedeflerinden, ideallerinden bahseder.

VİZYON NE ANLAMA GELİR?

Misyon geçmişi ve bugünü, vizyon geleceği ifade eder. Misyon ile yapılan ve yapılmakta olan anlatılırken vizyonda yapılacak olanlardan söz edilir. Bir kişinin vizyon sahibi olduğu geçmişe değil geleceğe bakmasından, ideallerini sık sık dile getirmesinden anlaşılır.

VİZYON NE DEMEK TDK?

Vizyon bir kişinin ya da kurumun sahip olduğu en önemli fonksiyondur. Gelecek hedeflerini belirleyerek günü ve yarını şekillendirmeye fayda sağlar. Vizyonu olan kimseler bir amaç uğruna hareket ederek akılcı adımlar atar.

VİZYON SAHİBİ OLMAK NE DEMEK?

Vizyon sahibi olmak ileri görüşlü olmayı, ayağı sağlam basan planlar ve hayaller kurmayı ifade eder. Vizyon sahibi insanlar analiz gücü kuvvetli insanlardır ve boş hayaller kurmazlar. Fütüristik ve yenilikçi kişiliklerdir. Tarihteki önemli kişiliklerin en önemli özelliği vizyon sahibi olmalarıdır.