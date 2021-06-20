Açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır? e-Devlet ile AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı

AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bahar dönemi final sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından mezun olan açıköğretim öğrencileri sistem üzerinden belgelerine erişim sağlayabiliyor. "e-Devlet ile Açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ve detaylar…