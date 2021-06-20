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Giriş Tarihi: 20.6.2021 15:13 Son Güncelleme: 20.6.2021 15:17

diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır? e-Devlet ile AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı

Açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır? e-Devlet ile AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı

AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı geçtiğimiz gün e-Devlet ekranı üzerinden açıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının da sona ermesiyle ve açıklanmasıyla beraber mezun olan vatandaşlar belgelerini sistem üzerinden sorgulayabiliyor. Bu noktada “e-Devlet ile diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte e-Devlet ile Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bahar dönemi final sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından mezun olan açıköğretim öğrencileri sistem üzerinden belgelerine erişim sağlayabiliyor. "e-Devlet ile diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ve detaylar…

AÖF MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF mezuniyet sorgulama ve mezuniyet diploması doğrulama işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. diplomaları ise sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 20 iş günü içinde öğrencinin bağlı olduğu büroya gönderilecek.

AÖF DİPLOMA SORGULAMA – MEZUN YAZISI ALMA EKRANI E-DEVLET

AÖF geçici mezuniyet belgesi alabilmek için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet'te giriş yapılır. Ardından "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ekranında "Mezun Bilgileriniz" başlığı altında eğitim durumu görüntülenir. Burada "Belge Oluştur" butonuna tıklayıp sayfanın çıktısını alarak geçici mezuniyet belgesi temin edilmiş olur.

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Açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır? e-Devlet ile AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı
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