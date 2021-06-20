Açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır? e-Devlet ile AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı

AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bahar dönemi final sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından mezun olan açıköğretim öğrencileri sistem üzerinden belgelerine erişim sağlayabiliyor. "e-Devlet ile Açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF diploma ve mezuniyet belgesi sorgulama ve detaylar…
AÖF MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖF mezuniyet sorgulama ve mezuniyet diploması doğrulama işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Açıköğretim Fakültesi diplomaları ise sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 20 iş günü içinde öğrencinin bağlı olduğu büroya gönderilecek.
AÖF DİPLOMA SORGULAMA – MEZUN YAZISI ALMA EKRANI E-DEVLET
AÖF geçici mezuniyet belgesi alabilmek için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet'te giriş yapılır. Ardından "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ekranında "Mezun Bilgileriniz" başlığı altında eğitim durumu görüntülenir. Burada "Belge Oluştur" butonuna tıklayıp sayfanın çıktısını alarak geçici mezuniyet belgesi temin edilmiş olur.