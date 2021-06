4. sınıf maddeyi niteleyen özellikler konu anlatımı madde ve maddeyi etkileyen unsurları içerir. Maddeyi etkileyen unsurlar içinde bulunduğu duruma göre değişiklik gösterebileceği için maddeyi etkileyen unsurlar farklı şekillerde nitelenebilir. 4. sınıf maddeyi niteleyen özellikler konu anlatımı- Maddeyi niteleyen özelliklere örnekler hakkında hazırladığımız bu yazıda maddeyi ve maddenin hangi durumlarda etkilendiğini birlikte öğreneceğiz.

MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER NELERDİR?

Çevremizde görüp, dokunabildiğimiz her şey madde olarak tanımlanır. Her maddenin özellikleri ise kendine özgüdür. Duyu organları ile tanıyabildiğimiz bu maddelerde elde ettiğimiz veriler ise maddelerin özellikleridir. Ancak her madde duyu organları ile fark edilemeyebilir. Duyu organları ile nitelendirebildiğimiz maddelerin zıt nitelikleri de kolaylıkla belirlenebilir. Duyu organları ile nitelendirebildiğimiz maddelerin özellikleri ise şu şekildedir:

Saydamlık

Parlaklık

Sertlik

Esneklik

Sağlamlık

Batma

Kokma

Suyu çekme

Pürüzlü

Renkli

MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLERE ÖRNEKLER

Maddeyi niteleyen özelliklere göre örnekler aşağıdaki gibidir: