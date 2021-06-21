4. sınıf maddeyi niteleyen özellikler konu anlatımı madde ve maddeyi etkileyen unsurları içerir. Maddeyi etkileyen unsurlar içinde bulunduğu duruma göre değişiklik gösterebileceği için maddeyi etkileyen unsurlar farklı şekillerde nitelenebilir. 4. sınıf maddeyi niteleyen özellikler konu anlatımı- Maddeyi niteleyen özelliklere örnekler hakkında hazırladığımız bu yazıda maddeyi ve maddenin hangi durumlarda etkilendiğini birlikte öğreneceğiz.
MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER NELERDİR?
Çevremizde görüp, dokunabildiğimiz her şey madde olarak tanımlanır. Her maddenin özellikleri ise kendine özgüdür. Duyu organları ile tanıyabildiğimiz bu maddelerde elde ettiğimiz veriler ise maddelerin özellikleridir. Ancak her madde duyu organları ile fark edilemeyebilir. Duyu organları ile nitelendirebildiğimiz maddelerin zıt nitelikleri de kolaylıkla belirlenebilir. Duyu organları ile nitelendirebildiğimiz maddelerin özellikleri ise şu şekildedir:
- Saydamlık
- Parlaklık
- Sertlik
- Esneklik
- Sağlamlık
- Batma
- Kokma
- Suyu çekme
- Pürüzlü
- Renkli
MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLERE ÖRNEKLER
Maddeyi niteleyen özelliklere göre örnekler aşağıdaki gibidir:
- Opaklık ve saydamlık: Pencere, araba ce camdan üretilen maddeler saydamlığa örnektir. Bunlar ışığı geçiren maddelerdir. Tahta masa, duvar, metaller ise opaklığa örnektir. Opaklık ışık geçirmeyen maddeleri tanımlar.
- Matlık ve parlaklık: Elmas, gümüş ve pırlanta parlak maddelere örnektir. Yansıtma özelliği bulunur. Matlıkta ise yansıtma yoktur. Taş, kum ve toprak mat maddelere örnektir.
- Yumuşaklık ve sertlik: Uygulanan kuvvet ile şekil değiştirebilen maddeler yumuşak cisimlerdir. Bulaşık süngeri, hamur ve pamuk gibi maddeler yumuşak maddelere aittir. Sert cisimler ise uygulandığı kuvvet sonucu şekil değiştirmez. Taş, beton ve mermer bunlara örnektir.
- Berlik ve esneklik: Esnek maddeler kuvvet uygulandığı zaman geçici bir süre şekil değiştirir ancak sonrasında eski haline döner. Berk madde ise herhangi bir kuvvete rağmen esneme göstermez.
- Sağlamlık ve kırılganlık: Sağma maddeler kırılmaya dayanıklıdır. Demir ve tahtadan yapılan ürünler sağlam maddelere örnektir. Kırılgan maddeler ise camdır.
- Suyu çekme ve çekmeme: Bazı maddeleri su ile temas ettirdiğinizde suyu içine çekebilir. Havlu ve kağıt buna örnektir. Su çekmeyen maddeler ise cam, poşet, kumaş ve plastiktir.