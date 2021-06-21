Türkçe dilinin yazı dilinde güzel ve doğru kullanımı için imla kuralları önemli bir yer tutar. 4. sınıf yazım kuralları konu anlatımı - Türkçe yazım kuralları ve örnekler hakkında bilgiye sahip olmak sadece okulda verilen ders süreçlerini değil günlük ve profesyonel hayatınızı da kolaylaştıracaktır. Yazı dilinin düzgün kullanılması kişiler tarafından önemli kabul edildiği için yanlış kullanımı sizler için olumsuz sonuçlara yol açabilir. 4. Sınıf yazım kuralları hakkında bilmeniz gerekenler.
TÜRKÇE YAZIM KURALLARININ ÖRNEKLER İLE ANLATIMI
Türkçe dil bilgisi derslerinde yazım kuralları büyük harflerin ve sayıların kullanıldığı yerler olarak 2 ana başlık altında incelenir. Bu ana başlıklar da kendi içlerinde ikiye ayrılır. Şimdi bu başlıkları örnek cümleler ile inceleyeceğiz.
Yazım kurallarında cümlelere büyük harfle başlanmalıdır.
Eğer cümle tırnak içerisinde verildiyse ve başkasının sözlerini aktarıyorsa büyük harfle başlanmalıdır.
Cümle iki noktadan sonra başlıyorsa büyük harfle başlanmalıdır.
Dizeler büyük harf ile başlamalıdır.
Özel isimler her zaman büyük harfle başlamalıdır.
Unvan ve saygı sözleri büyük harfle başlamalıdır.
Hayvanlar için kullanılan özel isimler de büyük harfle başlar.
Millet, ülke, lehçe, din adları büyük harfle başlar.
Mi soru eki yazımı:
Mi soru eki her zaman geleceği kelimeden ayrı bir şekilde yazılır. Burada ünlü uyumuna göre mü, mu ve mı olarak değişkenlik gösterebilir.
De eki yazımı
De bir bağlaçtır ve ayrı yazılır. Cümle içinde kullanıldığı ünlü uyumuna göre da olarak da değişkenlik gösterebilir ancak te ya da ta olarak kullanılmaz.
Ki eki yazımı:
Ki'nin üç farklı kullanımı vardır. Bunlardan biri bağlaç olan ki'dir ve ayrı kullanılır.
Bir diğeri ilgi ekidir. Cümlede adın yerini alır ve birleşik yazılır.
Son olarak sıfat olarak kullanılır ve birleşik yazılır.
İle sözcüğü yazımı:
Eer ünsüzlü biten bir kelimeye ile ek olarak geldiğinde buradaki i ünlüsünün düştüğü görülür.
"İle" ünlü ile biten bir sözcüğe geldiğinde ise başta yer alan i harfi y harfi olarak dönüşür.
Ay ve Gün adlarının yazımı:
Ay ve gün adları eğer bir rakamın ardından kullanılıyorsa büyük harf ile cümlenin devamında kullanılıyor ise küçük harfle yazılır.
Sayıların yazımı
Cümle içerisinde sayılar yazı ile ifade edilir.
Saat, para, istatistik gibi veriler rakamlar ile ifade edilir.