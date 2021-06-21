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Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:32 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:32

5. Sınıf Ve Deyimler Konu Anlatımı – Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü Anlamları

5. Sınıf Atasözleri Ve Deyimler Konu Anlatımı – Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü Anlamları

ve deyimler içerik ve biçim olarak günlük konuşmalardan ayrı bir özelliğe sahiptir. Ancak olayları daha çarpıcı, açık ve kısa bir cümle ile anlatmak ya da bir olayı geçmişte yaşananlardan tecrübeler ile ifade etmek için bazen özlü sözler ya da deyimlerden yararlanabiliriz. Konuşma ya da yazılarımıza deyimler derinlik katarken atasözleri ise öğüt verici niteliği taşıyan toplum tarafından sık kullanılan cümlelerden meydana gelmektedir. 5. Sınıf atasözleri ve deyimler konu anlatımı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

Genel olarak deyimler, söz öbeklerinden oluşur, ancak nadiren cümle şeklinde deyimlere rastlamakta mümkündür. ise az kelime ile çok şey anlatan eskiden günümüze dile gelen özlü sözlerdir. Akılda kalıcıdırlar ancak eski Türkçeden bir takım kelimeler barındırdığından anlamlarını öğrenmek için sözlükten ya da benzer yerlerden araştırma yapmak durumunda kalınabilir. 5. Sınıf Türkçe derslerinde atasözleri ve deyimler hakkında kapsamlı bilgiler edinilir hatta kompozisyon yazılarak atasözlerinin anlamlarına da değinilmektedir. Bu sayede her ikisinin benzer özellikleri ve farklılıkları birbirinden kolay bir şekilde ayırt edilebilir. Konu hakkında birçok öğrenci çeşitli araştırmalar yaparken yazımızda atasözleri ve deyimler sözlüğü anlamları konusunu ayrıntıları ile ele alacağız…

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER KONU ANLATIMI

Atalarımız tarafından geçmişten günümüze ulaşan, söyleyenin belli olmadığı ve deneyim ve öğütlerin aktarıldığı özlü sözlere atasözü adı verilir. Gerçek anlamın yanında mecaz anlam da içerebilirler. Ancak mana açısından mecaz anlam vurgulanır. Hiçbir kelimesi değiştirilemeyen atasözlerinde, zaman zaman kinayeli söylemlerde yer alır. Toplumun düşünce, duygu, kültür ve inanç yapısını yansıtmaktadır.

Deyimlerde ise belli bir durum ele alınır. Genellikle kalıplaşmış sözlerden oluşurlar. Ayrıca deyimler atasözleri gibi öğüt vermez yani yol gösterici değildir. Sadece bir olayı etkili ve kısa bir şekilde anlatmak için kullanılırlar. Deyimlerde mesajlar örtülü verilir, atasözlerinde ise bir işin nasıl yapılacağı hakkında fikir vericidir.

Öte yandan atasözleri ve deyimler arasında bazı ortak özellikle bulunmaktadır. Her ikisi de tecrübelere dayalı iken, ine her ikisinin söyleyeni belli değildir. Halkın ortak ürünü olan deyim ve atasözlerinde kelimelerin yerinde ya da sözcüklerde herhangi bir değişim yapılamaz.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ ANLAMLARI

Türkçemiz ve Ulusumuzun kültür değerlerinden biri olan atasözleri ve deyimler yaşamımızdaki duygu ve durumları net ve etkileyici bir şekilde ifade etmemize olanak sağlar. Bir iş yapmadan önce nelerle karşılaşabileceğimizle alakalı atasözleri zaman zaman bizlere yol göstericidir ya da bir olay hakkında neler yapmamız ve nelerden kaçınmamız gerektiği konusunda bu özlü sözlerden etkilenir ve bu doğrultuda bir seçim yapabiliriz. Sonuç olarak atasözleri ve deyimlerin yaşanan tecrübelerin sonucu ortaya çıktığını göz önünde bulundurduğumuzda onlardan alınacak çok ders olduğunu fark edebiliriz. Şimdi bazı atasözleri ve deyimleri ele alarak anlamlarına ve nerelerde kullanabileceğimize bir göz atalım;

  • Abanın kadri yağmurda bilinir: Bu atasözünde İhtiyaç anında bazı şeylerin değerini anladığımız konusuna değinilmiştir.
  • Acele ile menzil alınmaz: Sabırsız davranışlarla bir yere varılamayacağını ifade etmektedir. Yani sabırsızlığın hemen bir sonuç ya da başarı sağlamadığı belirtilmektedir.
  • Acı patlıcanı kıracı çalmaz: İşe yaramadığınızda bozulacak bir şeyinizin de olmadığına değinilmiştir.
  • Ekşi yemedim ki karnım ağrısın: Suç işlemedim neden korkayım anlamına gelmektedir.
  • El elin aynasıdır: Özelliklerini fark etmek için yabancı kişiler yol gösterici olabilir anlamına gelir.
  • Eğreti kuyruk tez kopar: Bu atasözü temeli olmayan bir işten hayır gelmeyeceğini ve güven verici olmadığını ifade etmektedir.
  • El elden üstündür: Bu atasözünde kimsenin bir konuda tam olarak uzman olamayacağını ve kendisinden daha bilgili ve uzman birinin her zaman olabileceği ifade edilmektedir.
  • Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli: Hangi mevkiye ulaşılsa da başkalarına tepeden bakılmaması gerektiğini, ilerleyen zamanlarda halinin kötü olabileceğinin unutulmaması gerektiği anlatılmaktadır.
  • Ne verirsen elinle o gider seninle: Bu dünyada hasta, yoksul, kimsesiz insanlara yardım ettiğinde ahirette karşılığını muhakkak alacağın belirtilmektedir.
  • Deyimler genellikle iki kelimeden oluşurlar. Bazı deyim örneklerine ise şöyle yer vermek mümkündür;
  • Gaflete düşmek: Bu deyimde dikkatsiz, dalgın ve uyuşuk olmaktan bahsedilmektedir.
  • Gani gönüllü: Eli bol, cömert kimseler için bu deyim kullanılmaktadır.
  • Sabahı etmek: Hava aydınlanana kadar uyumamak, sabahlamak anlamında kullanılır.
  • Gem vurmak: Birinin taşkınlığına engel olmak anlamına gelir.
  • Gına gelmek: Bu deyim usanmak ve bıkmak anlamlarını taşır.
  • Sağı solu belli olmamak: Ne zaman nasıl davranacağı belli olmayan kişiler için bu deyim sıklıkla kullanılmaktadır.
  • Sarı çizmeli Mehmet ağa: Nereden geldiği, kim olduğu bilinmeyen kişiler için kullanılmaktadır.
  • Sarpa sarmak: Girişilen işin içinden çıkılamadığı durumlarda sarpa sarmak deyimi kullanılabilir.
  • Sayıp dökmek: İçinde, aklında ne varsa hepsini birer birer söylemek anlamına gelir.

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5. Sınıf Atasözleri Ve Deyimler Konu Anlatımı – Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü Anlamları
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