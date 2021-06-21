Elit Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Elit Nedir?

Elit kelimesi toplumun sosyete olarak adlandırılan kesimini ve üst tabakasını temsil etmek üzere kullanılır. Tarihte özellikle batıya yönelişin başladığı 1800'lü yılların sonunda elit kesim oluşmaya başlamış, neticesinde bu kelime dilimizde yaygınlaşmıştır. Bunun sonucu olarak elit ne demek, elitist ve elitizm ne demek soruları tezahür etmektedir. İşte TDK sözlük anlamı ile elit nedir sorusunun yanıtı!

ELİT NE DEMEK?

Elit Fransızca'dan dilimize geçmiş bir kelimedir. Bu sözcük, Latince elect- "seçmek, ayırdetmek" kelimesinden türetilen eligere kelimesine dayanır. Fransızca'da élire "seçmek" fiiline dönüşen bu kelime, isim olarak da élite şekline bürünmüştür. Dilimize de bu haliyle geçmiş ve "seçkin, seçilmiş" anlamını kazanmıştır.

ELİT NEDİR TDK?

Toplumda eğitim, siyaset, askeriye, din ve sanat alanlarında tekelleşen, denetim ve yürütmeyi elinde tutan azınlığa elit kesim adı verilir. Seçkin grup olarak kabul gören bu topluluğa, toplumun geri kalanında olmayan üstün özellikler atfedilir. Ancak günümüzde bu ifade daha farklı anlamlar kazanarak yüksek zümreden olan herkesi kapsayacak şekilde kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca bulunduğu sınıfa göre üst düzey niteliklere ya da davranışlara sahip olanlara da elit denilir.

ELİTİZM NE DEMEK?

Elitizm ya da diğer adıyla seçkincilik; yönetim işinin yalnızca bir elit ya da azınlık tarafından yapılmasını ifade eder. Elitizme göre yönetim işi ancak en akıllıların ve en iyilerin elinde olmalıdır ve iyiler daima azınlıktadır. Elitizmin en ünlü temsilcisi Platon'dur. Elitizm terimi zaman zaman; yüksek yeteneklere sahip olduğunu iddia eden yüksek zümrelerin kendilerine ekstra ayrıcalık tanıdıkları durumları da ifade eder. Bu elitizim türü ayrımcılık olarak nitelendirilebilir.

ELİT İNSAN ÖZELLİKLERİ

Elit insanlar hareketleri, zevkleri ve yaşantılarıyla toplumun genelinden ayrışan kimselerdir. Yaratılıştan kabiliyetli olan veya çeşitli eğitimlerle pek çok alanda meziyet kazanan kişilerdir. Bunun yanında toplumun geri kalanına örnek olacak şekilde iyi ve doğru yaşamaları da elit insanların özelliklerindendir.

ELİTİST NE DEMEK?

Elitis; seçici ve herkesle ortak zevklere sahip olmayan kimselere denilmektedir. Seçkinci olarak da adlandırılan bu kişiler popüler olandan uzaklaşarak başkalarının beğendiklerine değil kendi beğendiklerine yoğunlaşır. Özel zevkleri olan elitist kimseler bazen de modaya yön verecek akımların doğuşuna vesile olur.