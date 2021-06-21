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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Tekrar yapın zamanı ve stresi iyi yönetin

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Tekrar yapın zamanı ve stresi iyi yönetin

Bu hafta sonu yapılacak YKS öncesi şampiyonlar adaylara tüyo verdi: Son deneme testlerinizi yapın. Eksik konuları belirleyip, sadece onlara odaklanın. Bir haftada netlerinizi artırabilirsiniz

, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav; Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da yapılacak. Üniversite adaylarının katılacağı YKS'ye günler kala geçtiğimiz yılların şampiyonları 2019 YKS 1'incisi ile 2020 YKS 1'incisi , adaylara önerilerini SABAH aracılığıyla iletti.

NETLERİ ARTTIRMAK MÜMKÜN
Uluslarası Tıp öğrencisi Mehmet Berke İşler (Medipol Üniversitesi):
İstedikten sonra son bir haftada netleri arttırmak mümkün. Soru bankasından soru çözün. En çok yanlışınız olduğu konuyu tekrar edin, bir daha test çözün. Bunu birkaç kere tekrarlayarak netlerinizi artırın. Ben özellikle kendimi yetersiz hissettiğim konulara çalışmıştım. Bu özgüvenimi artırtırdı.
İyi bir zaman planlaması ve ders programıyla bu zorlu sürecin üstesinden gelebilirsiniz.

SINAVLA AYNI SAATTE...
Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Muhammed Emin Arayıcı (Boğaziçi Üniversitesi):
Son hafta biri TYT, diğeri AYT olmak üzere her gün 2 deneme sınavı çözüyordum. Her sabah gerçek sınavın başladığı saatte, gerçek sınav süresi kadar deneme yapıyordum.
Genel olarak son haftamı deneme çözerek ve konu tekrarı yaparak geçirdim diyebilirim. Unutmasınlar, bu sınavı çok deneme çözenler kazanıyor.

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Tekrar yapın zamanı ve stresi iyi yönetin
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