Giriş Tarihi: 21.6.2021

Tekrar yapın zamanı ve stresi iyi yönetin MERVE BİLKAY

Bu hafta sonu yapılacak YKS öncesi şampiyonlar adaylara tüyo verdi: Son deneme testlerinizi yapın. Eksik konuları belirleyip, sadece onlara odaklanın. Bir haftada netlerinizi artırabilirsiniz