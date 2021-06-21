Tekrar yapın zamanı ve stresi iyi yönetin

Ölçme
, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (
YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav; Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi
(YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da yapılacak. Üniversite adaylarının katılacağı YKS'ye günler kala geçtiğimiz yılların şampiyonları 2019 YKS 1'incisi Mehmet Berke İşler
ile 2020 YKS 1'incisi Muhammed Emin Arayıcı
, adaylara önerilerini SABAH aracılığıyla iletti.
NETLERİ ARTTIRMAK MÜMKÜN
Uluslarası Tıp öğrencisi Mehmet Berke İşler (Medipol Üniversitesi):
İstedikten sonra son bir haftada
netleri arttırmak mümkün. Soru bankasından
soru çözün. En çok yanlışınız
olduğu konuyu tekrar edin, bir daha test
çözün. Bunu birkaç kere tekrarlayarak
netlerinizi artırın. Ben özellikle kendimi
yetersiz hissettiğim konulara çalışmıştım.
Bu özgüvenimi artırtırdı.
İyi bir zaman planlaması ve ders
programıyla bu zorlu sürecin üstesinden
gelebilirsiniz.
SINAVLA AYNI SAATTE...
Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Muhammed Emin Arayıcı (Boğaziçi Üniversitesi):
Son hafta biri TYT, diğeri AYT
olmak üzere her gün 2 deneme sınavı
çözüyordum. Her sabah gerçek sınavın
başladığı saatte, gerçek sınav süresi
kadar deneme yapıyordum.
Genel olarak son haftamı deneme
çözerek ve konu tekrarı yaparak geçirdim
diyebilirim. Unutmasınlar, bu sınavı
çok deneme çözenler kazanıyor.