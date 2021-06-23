Sükut İkrardan Gelir Ne Demek? Sükut İkrardan Gelir Atasözünün Anlamı Nedir?

Halk arasında yaygınlaşarak adeta kanunlaşmış bazı deyim ve atasözleri vardır. Bunlardan biri olan sükutta ikrar vardır sözü de, sükut ikrardan gelir ne demek, sükut ikrardan gelir atasözünün anlamı nedir sorularıyla inceleniyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bizlere miras bıraktığı bu sözün anlamı haberimizde.

SÜKUT NE DEMEK?

Sükut sekete kökünden türeyen, "sessizlik, suskunluk, susma" manalarına gelen bir sözcüktür. Konuşmanın ve gürültünün tam aksini ifade eder.

İKRAR NE ANLAMA GELİR?

İkrar kelimesi karar kökünden türemiştir ve kabul etme, itiraf etme, saklamadan açıkça söyleme anlamlarına gelir. Bir gerçeğin aleyhine olduğunu bile bile gizlemeksizin açığa çıkarılmasına ikrar adı verilir. İkrar sözcüğü hukukta ve dinde terim olarak kullanılır.

SÜKUTTA İKTAR VARDIR NE DEMEK?

Sükutta ikrar vardır cümlesi birebir çeviride "sessizlikte kabul vardır" anlamı taşır. Yani bir kişi bir suçlama karşısında sessiz kalıyor, savunmada bulunmuyorsa bu suçlamayı kabul ediyor anlamına gelir. Ya da bir soru karşısında yanıtsız kalmak bu soruya "evet" anlamında yanıt vermek, soruyu onaylamak anlamı taşır.

SÜKUT İKRARDAN GELİR NE DEMEK?

Bu durum elbette her durumda geçerli olmamaktadır. Bu durum eski zamanlarda kız isteme merasimlerinde ortaya çıkmıştır. Evlilik sürecinde Müslüman kızların edebinden evet diyemeyeceği, bu nedenle susmasının kabul sayılacağına dair hadisler vardır. Öte yandan, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bir işi görüp de susması, o işe icazet verdiği, yani o işin caiz olduğu anlamına gelirdi. Peygamberimizin işleri, itikatlari, ibadetleri sünnet sayıldığı için onay maksatlı susması da sünnet kabul edilir.

SÜKUT İKRARDAN GELİR ATASÖZÜNÜN ANLAMI

Şayet dinimize aykırı bir durumla karşılaşırsa o zaman suskun kalmaz duruma müdahale ederdi. Zira kötü işler karşısında suskun kalmak da sükutta ikrar vardır sözü gereği onay kabul edilir. Bu nedenle bir kötülük görüldüğünde susulmamalı, muhakkak karşılık verilmelidir. Kötülüğü engelleme imkanı yoksa bile karşısında sessiz kalınmamalıdır.