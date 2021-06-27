Milyonlarca adayın üniversiteye girmek için uzun süredir hazırlık yaptığı YKS'nin ilk oturumu bugün tamamlandı. TYT sınavında Türkçe bölümünde yer alan bir yazım yanlışı sorusu, şıklarıyla gündeme geldi. Pek çok aday sorunun yanıtının Alman Çeşmesi olduğunu iddia ederken, sınava girenler Alman Çeşmesi nerede, kim yaptırdı sorusuna yanıt arıyor. YKS soruları arasında TYT'de adı geçen Alman Çeşmesi hikayesi ve tarihi haberimizde.
ALMAN ÇEŞMESİ NEREDE?
Alman Çeşmesi İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'nda, Sultan 1. Ahmed Türbesi'nin karşısında yer almaktadır. Neo-Bizanten üslubuyla yapılan bu çeşme Almanya'da yapılmış, İstanbul'daki konumuna sonradan monte edilmiştir.
NEDEN ALMAN ÇEŞMESİ?
Çeşme, İstanbul'a gelişinin anısına Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından Sultan I. Ahmed'e hediye edilmiştir. Almanya'da yapılıp İstanbul'a getirilen bu çeşmenin Alman Çeşmesi adını alma sebebi budur.
ALMAN ÇEŞMESİ NASIL YAZILIR?
Alman Çeşmesi özel isim olduğu için "Alman Çeşmesi" şeklinde yazılmalıdır. Bu adın doğru yazılışı bu şekildedir. "Çeşmesi" kısmının küçük harfle başladığı kullanımlar hatalı kabul edilir.
ALMAN ÇEŞMESİ KİM YAPTIRDI?
1898 yılında İstanbul'a ikinci defa gelen Alman İmparatoru II. Wilhelm, bu seyahatinin anısına bu çeşmeyi Sultan'a hediye etmiştir. Ülkeye ilk gelişinde Osmanlı ordusunun Alman tüfeklerini satın almasını sağlayan Wilhelm, ikinci ziyaretinde ise Bağdat Demiryolu'nun Alman firmalarına verilmesi vaadini almıştır. Bunun üzerine Wilhelm kendi ülkesine döndüğünde bu ziyaretin anısına bu çeşmeyi yaptırmıştır.
ALMAN ÇEŞMESİ HİKAYESİ
Çeşme özgün bir tasarıma sahiptir ve Avrupa çeşmelerine de Osmanlı çeşmelerine de benzemez. Sekizgen planlı yapıdaki çeşmenin su haznesinin üzerinde sekiz sütunun taşıdığı bir kubbe yer alır. Sütunları birbirine bağlayan kemerlerin üzerindeki pandiflerde birer madalyon bulunur. Dördünün içinde yeşil zemine II. Abdülhamid tuğrası, diğer dördünün içinde Prusya mavisi üzerine II. Wilhelm'in simgesi olan "W harfi" altında II sayısı konulmuştur. Koyu yeşil renkte kolonların taşıdığı görkemli bir kubbe ile örtülü çeşmenin tunç kitabesinde Almanca olarak "Alman Kaiser'i Wilhelm II 1898 yılı sonbaharında Osmanlıların hükümdarı haşmetlü Abdülhamid II nezdinde ziyaretinin şükran hatırası olarak bu çeşmeyi yaptırdı" yazmaktadır. Çeşmede bir de Osmanlıca kitabe yer alır.