5. Sınıf Birey Ve Toplum Konu Anlatımı - Birey Davranışı Ve Toplum Arasındaki İlişki Nedir?

Sosyal hayat içerisinde bireylerin varlığının incelendiği konu birey ve toplum konusudur. 5. sınıf birey ve toplum konu anlatımı hakkında detayları paylaşacağımız bu yazımızda, birey davranışı ve toplum arasındaki ilişki nedir? sorusunun cevaplarını sizler için hazırladık.

BİREY VE TOPLUM NEDİR?

Birey ve toplum davranışı arasındaki ilişkiye geçmeden önce birey ve toplumun tanımları ile sahip oldukları hak ve özgürlükleri sizler ile paylaşacağız. Birey, toplumdaki en küçük yapı taşıdır ve tek bir kişiyi tanımlar. Toplum ise bireylerin bir arada yaşadığı sosyal ortamdır. Birey ve toplum ise grupları oluşturur. İçinde bulunduğu toplumda yanı amaçlar için bir araya gelen topluluklara grup denir. Gruplar uzun ya da kısa süreli olabilir. Kişilerin doğuştan içinde bulundukları topluma ise aile denir. Grup oluşumuna bir örnek olarak Türkiye Basketbol Milli Takımı verilebilir. Kalabalık ise grubun aksine birbirlerini tanımayan bireylerden meydana gelir. Bir araya gelme nedeni rastlantıdır ve ortak amaçları yoktur.

Bireylerin toplum davranışlarını belirleyen rolleri bulunur. Toplumda anne, abla, abi, öğretmen, baba gibi farklı roller bulunur.

BİREY DAVRANIŞI VE TOPLUM ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Bireylerin her davranışı toplumun diğer dinamiklerini de etkiler. Bireyler kendilerine özel tanınan doğuştan ve değiştirilemez hak ve özgürlüklere sahip olsa da toplum içerisinde da uyması gereken sorumlulukları vardır. Eğer birey bu sorumluluklara uymaz ise davranışları toplum içerisinde huzursuzluk ve sorunlara yol açabilir. İşte bireylerin toplum içerisinde sahip olduğu sorumluluklar:

Aile içindeki sorumluluklar

Evdeki alanlarımızı düzenlemek

Ev içi kurallara uyum sağlamak

Evin diğer bireylerine ev işi bölümünde yardım etmek.

Okul içinde sorumluluklar

Dersleri zamanında takip etme.

Okul bireylerine saygı göstermek

Okul eşyalarına zarar gelmesini engellemek.

Okuldaki ortak alanları temiz tutmak

TOPLUM İÇİNDEKİ BİREYSEL HAK VE SORUMLULUKLAR

Haklar toplum içinde bireylerin davranışlarını güvence altına alan ve toplum düzenindeki yerini belirleyen şeylerdir. Yaşama hakkı bireylerin doğuştan sahip oluğu hakkıyken diğer bireysel haklar ise şu şekildedir:

Ayrımcılık yapılmaması

İşkence yapılmaması

Fikir ve düşünceleri istediği gibi açıklama hakkı

Eğitim, sağlık ve sosyal haklar

Din, düşünce ve vicdan hak ve özgürlükleri

Özel yaşam gizliliği

Toplum içerisinde bireysel hakların yanı sıra kişilerin sorumlulukları da vardır. Bu sorumluluklar aşağıdaki gibidir:

Okulda;

Okul eşyalarını korumak

Okul ödevlerini saatinde ve gününde tamamlamak.

Eğitim saatlerine zamanında gitmek

Okul içindeki kurallara tam anlamı ile uymak.

Gürültü yapmaktan kaçınmak.

Temiz olmak

Okuldaki diğer bireyler ile iyi anlaşmak.

Ev içinde;

Diğer aile bireyleri ile kullanılan alanları temiz tutmak.

Saygılı ve anlayışlı olmak.

Ev içindeki kurallara uymak.

Ev işlerine yardım etmek.

Ev bütçesini aşmayacak şekilde ihtiyaçları karşılamak.

Düzenli olmak.

Sokakta;

Çevreyi kirletmemek.

Trafik kurallarına uymak.

Toplumda yer alan diğer canlıları korumak ve zarar verecek davranışlardan uzak durmak.

Gürültü kirliliğine yol açmamak.

Saygılı olmak.

Çevreyi korumak.

Toplu taşıma araçlarında düzeni korumak ve büyüklere, hamile ve engellilere öncelik vermek.

Vatandaşlık sorumlulukları: