ÇÜ AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni mezunlarını uğurladı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 2020-201 Akademik Yılı mezunları için tören düzenlendi. Pandemi kurallarına göre düzenlenen törende 80 öğrenci adına, dereceye giren öğrenciler keplerini fırlatarak mezun oldu.

AOSB Başkanlığı Seyhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Süha Berberoğlu, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesinin daha kaliteli, daha modern, öğrenci merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma hedefini koruyarak bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Mezun öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Tuncel, "Çukurova Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyun. Akıl ve bilimin göstergesinde, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ile temel insani değerlere bağlı, onurlu ve çalışkan bireyler olarak, bizi her zaman bir adım öteye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Çukurova Üniversitesini sadece eğitim ve bilim olarak beslendiğiniz bir kurum olarak değil aynı zamanda tüm hayatınız boyunca gönül bağıyla bağlı olduğunuz bir ışık kaynağı olarak görün. Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar ve mutluluklar dilerim. Bahtınız ve yolunuz açık olsun" dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise AOSB yerleşkesinde bulunan ve Çukurova Üniversitesi'ne bağlı eğitim-öğretim veren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun hem öğrenciler hem de sanayiciler için fırsat olduğunu belirtti. Açılış konuşmalarından sonra okul birincisinin mezuniyet kütüğüne isimliğini çaktığı törende, 5 farklı bölümün birincilerine protokol üyeleri mezuniyet belgelerini takdim ederken, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından da hediyeleri verildi.