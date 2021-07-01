Yabancı liseler de LGS isteyecek

Türkiye
genelindeki 80'den fazla özel okul geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanına göre öğrenci alacak. Aralarında Alman, Fransız, İtalyan, Amerikan ve Avusturya gibi yabancı liselerin de olduğu bu kolejler kendi sınavını yapmak yerine LGS sonuçlarına göre kayıt kabul edecek. Ancak bu liseler, devlet okullarından farklı olarak merkezi yerleştirmeye katılmayacaklar. Başka bir deyişle bu okullar için tercih listesi hazırlanmayacak. Yerleştirmeleri liselerin kendisi yapacak. Yabancı özel liseler, LGS puanları açıklandıktan sonra kendi puanlarını ve kayıt takvimlerini açıklayacaklar. Taban puanları 500 tam puan üzerinden duyurulacak. Bu liselerde de devlet okullarında olduğu gibi okul notları etkili olmayacak.
ÜCRETLER NE KADAR OLDU?
Öte yandan çocuğunu bu okullara kaydettirmek isteyen veliler dudak uçuklatan ücretler ödemek zorunda kalacak. LGS'yle öğrenci alacak okullar içinde ücret olarak bu yıl en yüksek rakamı açıklayan yine Robert Kolej
oldu. Robert Kolej'in peşin fiyatı 130 bin TL, 10 taksitli fiyatı ise 140 bin 400 TL oldu. Robert Kolej'i Üsküdar Amerikan Lisesi
takip etti. Okulun ücreti peşin 115 bin TL, 10 taksitli fiyatı ise 132 bin TL olarak belirlendi.
TÜRKİYE'DEKİ EN ÜNLÜ YABANCI ÖZEL OKULLARIN FİYATLARI
Koç Lisesi
peşin fiyatı 120 bin 25 TL taksitli fiyatı 129 bin 60 TL
İzmir Amerikan Lisesi
peşin 86 bin 650 TL taksitli fiyatı 100 bin 500 TL
Tarsus Amerikan Koleji
peşin 83 bin 500 TL taksitli fiyatı 93 bin 800 TL
Sainte Pulcherie Fransız Lisesi, 87 bin TL
Saint-Joseph Lisesi 86 bin 920 TL
Özel Saint Benoit Lisesi 86 bin 777 TL
Özel Alman Lisesi peşin fiyatı 84 bin TL 10 taksitli fiyatı 90 bin 300 TL