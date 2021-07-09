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Giriş Tarihi: 10.7.2021 01:00 Son Güncelleme: 10.7.2021 01:03

LGS tercihleri için son tüyolar! Uzman isim SABAH'a anlattı! "Bu hataları sakın yapmayın!"

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
LGS tercihleri için son tüyolar! Uzman isim SABAH'a anlattı! Bu hataları sakın yapmayın!

16 Temmuz'da sona erecek lise tercihleri devam ediyor. İyi bir liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapması gerekenler kadar yapmaması gerekenler de var. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta kalma riski bile olabilir. Peki lise tercihlerinde en sık yapılan hatalar neler? Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak bu hataları şöyle sıralarken doğru stratejinin de neler olması gerektiğini SABAH'a anlattı:

LGS tercih dönemi için son 6 gün! 16 Temmuz tarihinde sona erecek tercih maratonunda tercih yapmak için bazı önemli detaylar bulunuyor. Öyle ki, yanlış tercih öğrenciyi açıkta bırakabilir. Tercih yaparken, puana göre değil, yüzdelik dilimleri dikkate alarak yapmak büyük önem taşırken binlerce öğrenci ve veli LGS tercihleri için tüyoları araştırıyor. Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak "Öğrencinin kişisel özelliklerini değerlendirmeden tercih yapmayın" uyarısında bulunurken doğru stratejiyi ise şu sözlerle sıraladı. İşte LGS tercihi yapmadan önce bilinmesi gerekenler...



TERCİH ARALIĞINI GENİŞ TUTUN
1- Tercihte puanı kullanmak: Puan değil Genel Yüzdelik Dilim kullanılmalıdır.
2- Puan yığılmalarını dikkate almamak: Tercih listenizi oluştururken, aralığı geniş tutmakta fayda var. Yığılmaların olduğu puan aralığındaki öğrenciler daha dikkatli tercih yapmalıdır: Bu yıl da öğrenci sayısının en fazla olduğu puan aralığı 200-299 puan aralığıdır.
3- 10 tercih hakkını da yakın yüzdelik dilimdeki okullardan yapmak: Tercih listesi yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli bir şekilde oluşturulmalıdır.

LGS için son tüyolar

ÖNCELİK SIRASI NASIL OLMALI
4- Bir okulu üstte yazmanın 'kazanma avantajı' sağlayacağını sanmak: Yerleştirme işleminde puan üstünlüğü esastır. Puan üstünlüğünün anlamı şudur:
Ahmet'in puanı 400,1, Mehmet'in puanı ise 400. İkisi de A okuluna girmek istiyor. Ahmet A okulunu 5'inci tercihine, Mehmet ise 1'inci tercihine yazıyor.
A okuluna öncelikli yerleşecek olan Ahmet'tir. Yani, Mehmet 1'inci tercihine yazdı diye avantaj sağlamaz. Sonuçta puanı Ahmet'ten düşüktür. Puanları eşit olsaydı bile tercih sırasına değil, Okul Başarı Puanı'na bakılmaktadır. O da eşit olursa sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına bakılır.

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İLGİ ALANINI DİKKATE ALIN
5- Öğrencinin kişisel özelliklerini değerlendirmeden tercih yapmak: Sadece yüzdelik dilime odaklanmadan, çocuğun ilgi, yetenek ve geleceğe dair hayallerini de dikkate alarak tercih yapılmalıdır.
6- Yerel lise tercihlerini ağırlıklı olarak komşu ya da diğer kayıt alanlarından yapmak: Yerel yerleştirmede Kendi Kayıt Alanından tercih yapanlar avantajlıdır. Bu nedenle, 5 tercih hakkının tamamının Kendi Kayıt Alanındaki okullardan yapılması yerleşme ihtimalini arttıracaktır.
7- Uzman görüşü almadan tercih yapmak: Her konuda olduğu gibi, bilgi ve deneyim gerektiren bu konuda da rehber öğretmenlerden destek almak son derece önemlidir.

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LGS tercihleri için son tüyolar! Uzman isim SABAH'a anlattı! "Bu hataları sakın yapmayın!"
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