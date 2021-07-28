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Haberler Eğitim Haberleri Üniversite taban puanları! 2021 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve illere göre üniversite kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 07:59 Son Güncelleme: 28.7.2021 08:04

Üniversite taban puanları! 2021 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve illere göre üniversite kontenjanları ve başarı sıralaması

Üniversite taban puanları! 2021 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve illere göre üniversite kontenjanları ve başarı sıralaması

2021 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu sabah sona erdi. Planlanan tarihten önce açıklanan YKS sonuçları ile sınav puanı, Türkiye sıralaması ve doğru yanlış sayısını öğrenen öğrenciler, YKS tercihleri için hazırlığa başladı. Tercih maratonunun başlamasıyla birlikte başta Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Antalya olmak üzere 2021 üniversite taban puanlarıve YKS baraj puanı ile en düşük seviyede öğrenci kabul eden bölümler de gündem olacak. ÖSYM’nin paylaştığı son bilgilere göre, 2021 üniversite taban puanları ve kontenjanları nasıl şekillendi? İşte, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında merak edilen bilgiler…

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra gözler üniversite taban puanlarına çevrildi. 2021 üniversite tercihleri, 2 yıllık ve 4 yıllık eğitimler için ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden yapılacak. Her yıl belirlenen üniversite kontenjanları ve 2 yıllık ile 4 yıllık üniversite taban puanları, öğrenciler ve üniversite adayları ile paylaşılıyor. İşte, bu seneye ait üniversite taban puanı hakkında son bilgiler ve üniversite kontenjanları…

ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz belirlenmedi. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor.

200-240-250-270-300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. En Küçük Puan En Büyük Puan OB Kont. OB Yer. OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan
200150361 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 381,17173 440,08834 --- --- --- ---
200150352 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28 28 221,33361 351,06405 --- --- --- ---
200150758 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 3 3 317,00025 328,96551 --- --- --- ---
200150767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 20 20 212,35986 277,79740 --- --- --- ---
200150652 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 5 5 326,84287 375,41577 --- --- --- ---
200150661 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 31 31 226,94834 292,41650 --- --- --- ---
200190038 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 313,73746 316,64944 --- --- --- ---
200190039 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 20 20 208,55541 283,17753 --- --- --- ---
200150679 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 6 6 320,13835 356,53196 --- --- --- ---
200150688 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 34 34 232,75390 261,14082 --- --- --- ---
200150025 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu) TYT 5 5 380,80622 422,92510 --- --- --- ---
200150255 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli) TYT 31 31 270,14774 373,87254 --- --- --- ---
200150404 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 341,80096 371,37151 --- --- --- ---
200150397 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 31 31 254,24193 285,41278 --- --- --- ---
200150185 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu) TYT 5 5 301,97749 322,95506 --- --- --- ---
200150334 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 31 31 220,68093 261,00519 --- --- --- ---
200150201 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 5 5 299,02359 333,24432 --- --- --- ---
200150343 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) TYT 28 24 186,37810 265,37857 --- --- --- ---
200190058 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu) TYT 5 5 331,80657 377,69180 --- --- --- ---
200190059 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 28 28 241,89410 298,50624 --- --- --- ---
200150167 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 7 7 360,37229 406,09041 --- --- --- ---
200150264 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 38 38 276,03787 310,38816 --- --- --- ---
200150501 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 341,46900 399,87297 --- --- --- ---
200150494 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 38 38 261,49494 285,85234 --- --- --- ---
200150697 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu) TYT 5 5 328,21053 336,81732 --- --- --- ---
200150704 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli) TYT 31 31 221,89182 282,06724 --- --- --- ---
200150713 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu) TYT 7 7 334,05884 492,91272 --- --- --- ---
200150722 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 38 38 215,22724 279,81325 --- --- --- ---

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YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.

2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite tercihleri de bu tarihten kısa bir süre sonra alınmaya başlanacak. Taban puanlarının bu süreçte yani ağustos ayı içinde açıklanması bekleniyor.

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Üniversite taban puanları! 2021 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve illere göre üniversite kontenjanları ve başarı sıralaması
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