YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra gözler üniversite taban puanlarına çevrildi. 2021 üniversite tercihleri, 2 yıllık ve 4 yıllık eğitimler için ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden yapılacak. Her yıl belirlenen üniversite kontenjanları ve 2 yıllık ile 4 yıllık üniversite taban puanları, öğrenciler ve üniversite adayları ile paylaşılıyor. İşte, bu seneye ait üniversite taban puanı hakkında son bilgiler ve üniversite kontenjanları…
ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz belirlenmedi. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor.
200-240-250-270-300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.
|Program Kodu
|Program Adı
|Puan Türü
|Genel Kont.
|Genel Yerl.
|En Küçük Puan
|En Büyük Puan
|OB Kont.
|OB Yer.
|OBK En Küçük Puan
|OBK En Büyük Puan
|200150361
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu)
|TYT
|5
|5
|381,17173
|440,08834
|---
|---
|---
|---
|200150352
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|28
|221,33361
|351,06405
|---
|---
|---
|---
|200150758
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)
|TYT
|3
|3
|317,00025
|328,96551
|---
|---
|---
|---
|200150767
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|20
|212,35986
|277,79740
|---
|---
|---
|---
|200150652
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
|TYT
|5
|5
|326,84287
|375,41577
|---
|---
|---
|---
|200150661
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|226,94834
|292,41650
|---
|---
|---
|---
|200190038
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|3
|3
|313,73746
|316,64944
|---
|---
|---
|---
|200190039
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|20
|208,55541
|283,17753
|---
|---
|---
|---
|200150679
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|6
|6
|320,13835
|356,53196
|---
|---
|---
|---
|200150688
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|34
|232,75390
|261,14082
|---
|---
|---
|---
|200150025
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu)
|TYT
|5
|5
|380,80622
|422,92510
|---
|---
|---
|---
|200150255
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|270,14774
|373,87254
|---
|---
|---
|---
|200150404
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5
|5
|341,80096
|371,37151
|---
|---
|---
|---
|200150397
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|254,24193
|285,41278
|---
|---
|---
|---
|200150185
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu)
|TYT
|5
|5
|301,97749
|322,95506
|---
|---
|---
|---
|200150334
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|220,68093
|261,00519
|---
|---
|---
|---
|200150201
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu)
|TYT
|5
|5
|299,02359
|333,24432
|---
|---
|---
|---
|200150343
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|24
|186,37810
|265,37857
|---
|---
|---
|---
|200190058
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu)
|TYT
|5
|5
|331,80657
|377,69180
|---
|---
|---
|---
|200190059
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|28
|241,89410
|298,50624
|---
|---
|---
|---
|200150167
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu)
|TYT
|7
|7
|360,37229
|406,09041
|---
|---
|---
|---
|200150264
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|276,03787
|310,38816
|---
|---
|---
|---
|200150501
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)
|TYT
|7
|7
|341,46900
|399,87297
|---
|---
|---
|---
|200150494
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|261,49494
|285,85234
|---
|---
|---
|---
|200150697
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu)
|TYT
|5
|5
|328,21053
|336,81732
|---
|---
|---
|---
|200150704
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|221,89182
|282,06724
|---
|---
|---
|---
|200150713
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|7
|7
|334,05884
|492,91272
|---
|---
|---
|---
|200150722
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|215,22724
|279,81325
|---
|---
|---
|---
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YKS BARAJ PUANI KAÇ?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.
YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.
2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite tercihleri de bu tarihten kısa bir süre sonra alınmaya başlanacak. Taban puanlarının bu süreçte yani ağustos ayı içinde açıklanması bekleniyor.