YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra gözler üniversite taban puanlarına çevrildi. 2021 üniversite tercihleri, 2 yıllık ve 4 yıllık eğitimler için ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden yapılacak. Her yıl belirlenen üniversite kontenjanları ve 2 yıllık ile 4 yıllık üniversite taban puanları, öğrenciler ve üniversite adayları ile paylaşılıyor. İşte, bu seneye ait üniversite taban puanı hakkında son bilgiler ve üniversite kontenjanları…

ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz belirlenmedi. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor.