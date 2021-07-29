Eşit Ağırlık taban puanları 2021: ÖSYM YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları listesi

Eşit Ağırlık taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İktisat, hukuk fakültesi gibi alanları tercih edecek olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları araştırması yapıyor. ÖSYM'nin yayınladığı yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda da eşit ağırlık puanlarına göre bölümler açıklandı. Peki Eşit Ağırlık taban puanları 2021 nasıl şekillendi? YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2021

Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci, tercih dönemi için bölümleri araştırmaya şimdiden başladı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Eşit ağırlık taban puanları, bölümleri ve sıralamaları ile ilgili detaylarda şöyle;