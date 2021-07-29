Eşit Ağırlık taban puanları 2021: ÖSYM YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları listesi

Eşit Ağırlık taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İktisat, hukuk fakültesi gibi alanları tercih edecek olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları araştırması yapıyor. ÖSYM'nin yayınladığı yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda da eşit ağırlık puanlarına göre bölümler açıklandı. Peki Eşit Ağırlık taban puanları 2021 nasıl şekillendi? YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları
Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci, tercih dönemi için bölümleri araştırmaya şimdiden başladı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Eşit ağırlık taban puanları, bölümleri ve sıralamaları ile ilgili detaylarda şöyle;
Eşit ağırlık bölümleri 2 yıllık
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Hava Lojistiği
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kuyumculuk ve Takı Tasarım
Lojistik
Moda Tasarımı
Pazarlama
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Spor Yönetimi
Tarımsal İşletmecilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Aile ve Tüketici Bilimleri
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Ekonometri
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan ve Toplum Bilimleri
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Lojistik
Moda ve Tekstil Tasarımı
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
Yönetim Bilişim Programları