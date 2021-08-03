DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? Dikey Geçiş DGS sınav sonuçları için tarih belli oldu!

Geçtiğimiz hafta Pazar günü düzenlenen DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Önlisans mezunu vatandaşların diplomalarındaki eğitim seviyelerini dört senelik lisans düzeyine taşımak amacıyla katılım sağladığı sınavın soru kitapçığı sınavın hemen ardından adayların erişimine açılmıştı. Bu kapsamda adaylar "2021 Dikey Geçiş DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM tarafından duyurulan DGS sonuç ve tercih tarihi…
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.