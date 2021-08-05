Burun Kıvırmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da burun kıvırmak deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, bir şeyi ya da birini beğenmemek ya da önemsememek manasına gelen burun kıvırmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BURUN KIVIRMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Değer vermemek, önemsememek, beğenmeyip küçümsemek.

BURUN KIVIRMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Halk arasında sıklıkla tercih edilen deyimler arasında yer alan burun kıvırmak deyimi, karşıdaki kişiye ya da bulunulan duruma değer vermemek, önemsemeyip küçük görmek anlamı taşır.

BURUN KIVIRMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ