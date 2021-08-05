Dillere Destan Olmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da dillere destan olmak deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, her yerde anlatılır olmak ifadesi taşıyan dillere destan olmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

DİLLERE DESTAN OLMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir olay ya da bir nitelik için dilden dile dolaşmak, her yerde anlatılır olmak anlamını taşımaktadır.

DİLLERE DESTAN OLMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Dillere destan olmak deyimi; genellikle masallarda, hikayelerde ve çeşitli yazılarda karşımıza çıkar. Herkes tarafından duyulan, her yerde anlatılır olan ve dilden dile dolaşan anlamı taşır.

DİLLERE DESTAN OLMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ