Dillere Destan Olmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da dillere destan olmak deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, her yerde anlatılır olmak ifadesi taşıyan dillere destan olmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Bir olay ya da bir nitelik için dilden dile dolaşmak, her yerde anlatılır olmak anlamını taşımaktadır.
Dillere destan olmak deyimi; genellikle masallarda, hikayelerde ve çeşitli yazılarda karşımıza çıkar. Herkes tarafından duyulan, her yerde anlatılır olan ve dilden dile dolaşan anlamı taşır.