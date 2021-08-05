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Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:02

Dillere Destan Olmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dillere Destan Olmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise dillere destan olmak deyimi yer almaktadır. Genellikle bir olay ya da nitelik için dilden dile dolaşmak manasına gelen dillere destan olmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile dillere destan olmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da dillere destan olmak deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, her yerde anlatılır olmak ifadesi taşıyan dillere destan olmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

DİLLERE DESTAN OLMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir olay ya da bir nitelik için dilden dile dolaşmak, her yerde anlatılır olmak anlamını taşımaktadır.

DİLLERE DESTAN OLMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Dillere destan olmak deyimi; genellikle masallarda, hikayelerde ve çeşitli yazılarda karşımıza çıkar. Herkes tarafından duyulan, her yerde anlatılır olan ve dilden dile dolaşan anlamı taşır.

DİLLERE DESTAN OLMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Düğünleri dillere destandı.
  • Güzelliği ile dillere destan oldu.
  • Öyle bir oyun oynarım ki dillere destan olur.

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Dillere Destan Olmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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