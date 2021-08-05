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Giriş Tarihi: 5.8.2021 14:40

El Üstünde Tutmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

El Üstünde Tutmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da el üstünde tutmak deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse, birine karşı ya da karşılıklı olarak sevgi ve ilgi göstermek, çok değer vermek anlamında kullanılan el üstünde tutmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise el üstünde tutmak deyimi gelmektedir. Genellikle büyük bir sevgi ve değer vermek, o kişiyi özel kılmak anlamı barındıran el üstünde tutmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile el üstünde tutmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

EL ÜSTÜNDE TUTMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Çok değer verilip sevilmek, kendisine büyük ölçüde saygı gösterilmek şeklinde ifade edilir.

EL ÜSTÜNDE TUTMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir kişiye çok değer vermek, onu sevmek ve büyük bir ilgi ve özen göstermek anlamına gelmektedir.

EL ÜSTÜNDE TUTMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Okulda el üstünde tutulan bir öğrenciydi.
  • O kadar seviliyordu ki hep el üstünde tutuldu.
  • Çocuğunu hep el üstünde tutardı.

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El Üstünde Tutmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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