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Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:36 Son Güncelleme: 5.8.2021 10:36

Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Geçtiğimiz eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim ile tamamlanırken gözler yeni döneme çevrildi. YÖK'ten üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili olarak açıklama geldi ve 2021-2022 akademik takvimi belli oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversiteler açılacak mı? İşte, üniversitelerin açılacağı ve merak edilenler

Eylül ayına yaklaşmamızla beraber, üniversiteler ne zaman açılacak sorusu da öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere, üniversitelerde geçtiğimiz eğitim öğretim dönemi uzaktan (online) olarak tamamlanmıştı. Bu doğrultuda, üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim olacak mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konuyla ilgili açıklama geldi ve 2021-2022 akademik takvim de duyuruldu. İşte, üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı konularıyla ilgili son gelişmeler

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

Üniversitelerin açılma tarihi ertelendi mi? 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi?

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Üniversitelerde yeni dönem için yüz yüze eğitim planlanıyor; ancak artan vaka sayısının ardından bu durum değişebilir.

Konuya yönelik yeni detaylar geldikçe haberimizden bulabilirsiniz.

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Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?
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