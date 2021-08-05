Üniversite YKS tercih yerleştirme kılavuzu 2021 yayınlandı mı? ÖSYM YKS tercih kılavuzu PDF görüntüle!

YKS tercih süreci 5 Ağustos tarihinde başlıyor. Adaylar, 5 Ağustos'dan 20 Ağustos'a kadar üniversite tercihlerini ÖSYM'ye elektronik ortamda bildirecek. YKS tercih kılavuzu da tercih sürecinde adayların en çok işini kolaylaştıracaklar arasında öne çıkıyor. YKS kılavuzu ile adaylar tercihlere dair en güncel ve doğru bilgileri görüntüleyebilecek. Bu doğrultuda, YKS tercih kılavuzu yayınlandı, ne zaman yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu PDF görüntüle
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.
Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.