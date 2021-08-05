YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? ÖSYM 2021 YKS önlisans ve lisans tercih sihirbazı! YÖK Atlas YKS tercih robotu sayfası

Üniversite tercihleri yaklaşırken 2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. 5 Ağustos itibarı ile başlayacak olan YKS tercih süreci, 20 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, bu tarihler arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye ulaştıracak. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu, bu sene de adayların işlemlerini bir hayli kolaylaştıracak.
YÖK Atlas tercih robotu ile üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, burs oranları, eğitim türleri ve birçok detay kolay bir şekilde görüntülenebiliyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
İşte, YÖK Atlas tercih robotu ve önlisans - lisan tercih sihirbazı ekranı;
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.
Lisans tercihleri için son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlayan YÖK Atlas öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor.
Önlisans tercihleri için son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanıyor.
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detay YÖK Atlas tercih robotunda yer alıyor.
Önlisans programlarına yerleşenlerin puanları, YKS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları; programda görevli öğretim üyeleri, geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş trafiği ve benzeri pek çok detaya tek bir "tık" ile öğrencilere sunuluyor.