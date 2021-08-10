Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Her milletin yaşam biçimi farklıdır ve bu sebeple edinilen tecrübeler de farklılık gösterir. Bu tecrübelerden hareketle oluşturulan atasözleri, kültürümüzde geniş bir yer tutmaktadır. Maddi ve manevi anlamda çeşitli tavsiye ve öğütleri içeren bu atasözleri arasında, "acı patlıcanı kırağı çalmaz" atasözü de yer alıyor. Toplumun değer yargılarından hareketle oluşturulan bu özlü söz, acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

ACI PATLICANI KIRAĞI ÇALMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "acı patlıcanı kırağı çalmaz" atasözü; "zorluğa alışık olanı yeni kötü durumlar etkilemez" anlamına gelir. Hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar, bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar. Halihazırda çeşitli zorluklar yaşamış birini karşılaşacağı yeni zorluklar korkutmaz. Öte yandan bu atasözü "Haylaz işe yaramayan kimsenin bozulacak fazla bir şeyi kalmamıştır. Erdemsiz kimsenin nesi vardır ki, onu yitirsin ya da ona herhangi bir zarar gelsin?" anlamında da kullanılır.

ACI PATLICANI KIRAĞI ÇALMAZ NE DEMEK?

Patlıcan kabuğu soyulduktan sonra kısa süre içinde acılaşan bir sebzedir. Bu nedenle bu sebzeyi kuruturken nemden kaçınmak, doğrudan güneş ışığında muhafaza etmek gerekir. Son derece zor olan bu işlem esnasında patlıcan kırağı, yağmur ve benzeri hava olayına maruz kalırsa acır ve çürür. Ancak halihazırda acımış olan patlıcan bu durumdan etkilenmez. Zira zaten olan olmuştur. "Acı patlıcanı kırağı çalmaz" atasözü bu durumdan hareketle üretilmiş, daha önce pek çok zorluğa göğüs germiş bir kişinin yeni bir zorluk karşısında sıkıntı yaşamayacağını ifade etmek üzere kullanılagelmiştir.

ACI PATLICANI KIRAĞI ÇALMAZ ÖRNEKLERİ

O böyle zorluklara alışık. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.