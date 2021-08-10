Emek Olmadan Yemek Olmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyüklerin yaşadığı zorluklardan edindikleri tecrübeler küçüklere yol gösterir. Bunların yok olup gitmemesi adına oluşturulan atasözleri, nesilden nesle aktarılarak yüzlerce yıl geleceğe taşınmaktadır. Geçmişte edinilen tecrübeler, atasözleri aracılığıyla geleceğe ışık tutmaktadır. Türk atasözleri arasında yer alan "emek olmadan yemek olmaz" sözü de ders ve öğüt değeri taşıdığı için inceleniyor. Atasözleri ve deyimler alanında araştırma yapanlar, "emek olmadan yemek olmaz" atasözünün anlamı nedir diye araştırıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "emek olmadan yemek olmaz" atasözü; "geçinmek için çalışıp kazanmak gerekir" anlamına gelir. Bu atasözü hem maddi anlamda kullanılır hem de kişiyi çalışmaya teşvik etmek amacıyla kullanılır. Bir şeyleri elde edebilmek için çalışmak ve emek harcamak gerekir. Her yetişkin hayata tutunabilmek ve bir şeylere sahip olabilmek için çabalamak zorundadır. Kimse çaba harcamadan temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz.

EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ NE DEMEK?

"Emek olmadan yemek olmaz" atasözü, bir yemeği ortaya çıkarmak için emek harcamak gerektiğini ifade etmektedir. Ancak gerçek anlamına ek olarak mecaz anlamıyla da kullanılır. Bir sonuca ulaşmak ve bir meta elde edebilmek için çaba sarf etmek gerekir. Bir yemeği ortaya çıkarabilmek için kişi öncelikle malzemeleri alacak para kazanmalıdır. Daha sonra bu malzemeleri bir araya toplamalı, pişirmeye hazır hale getirmeli, tarife uygun şekilde yemeği hazırlamalıdır. Tüm bunlar bir emek ve çabanın ürünüdür. Hayatın her alanında, iyi bir sonuca ulaşabilmek adına benzer bir çaba gereklidir.

EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ ÖRNEKLERİ

Babam emek olmadan yemek olmaz diyerek sınavlara çok çalışmamı tembihledi.

İşe giderken kendimi her gün "emeksiz yemek olmaz" diyerek motive ediyorum.

EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına

Kazanına ne korsan çömçende (kepçende) o çıkar.

Toprağı işleyen ekmeği dişler.