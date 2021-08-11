Yavru Kuş Yuvada Gördüğünü Yapar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Nesiller boyu aktarılan, büyüklerin deneyimleriyle ve doğadan gözlemleriyle oluşturduğu atasözleri kültürümüzde geniş bir yer tutar. Sözlü kültür hazinemizin en büyük parçalarından biri olan atasözleri arasında "Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar" atasözü de yer almaktadır. Bu atasözünü ilk kez duyanlar, bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde örneklerini merak ediyor. İşte "Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar" atasözünün anlamı, uzun ve kısa açıklaması.

YAVRU KUŞ YUVADA GÖRDÜĞÜNÜ YAPAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar" atasözü; "Bir insan küçüklükten beri ailesinden gördüklerini yapar, kişiliği bu davranışlara göre şekillenir" manasında kullanılır. Çocukların ilk okulu evi, ilk öğretmeni ailesidir. Hayata atılmadan önce ilk olarak evde gördüklerini öğrenir ve hayatına uydurur. Bu sebeple çocuk yetiştirirken ona örnek olabilmek amacıyla büyüklerin hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Çocuğun nasıl biri olmasını istiyorsa öyle davranmalıdır.

YAVRU KUŞ YUVADA GÖRDÜĞÜNÜ YAPAR NE DEMEK?

Eğitimin ilk adımı evde yani ailede başlar. Çocuklar, söylenen sözlerden çok gördüğü davranışları uygular. Bu nedenle çocuk evde büyüklerinden ne görürse o şekilde davranacaktır. Ebeveynin ve kendinden büyük kardeşlerinin davranışları, ona verilen öğütlerden ve söylenenlerden daha çok tesir eder. Dolayısıyla anne babalar çocuklarına davranışlarıyla örnek olmalıdır. Anne baba kötü sözler kullanırsa çocuk da kullanacaktır. Anne babası ahlaklı ve kibar olan bir çocuk da tıpkı onlar gibi olacaktır. Bu durumu ifade etmek üzere kullanılan "yavru kuş yuvada gördüğünü yapar" atasözü, ailelerin çocuk yetiştirirken dikkat etmesi gerekenleri izah eder.

YAVRU KUŞ YUVADA GÖRDÜĞÜNÜ YAPAR ÖRNEKLERİ

Gökçe de tıpkı annesi gibi her gün kitap okuyor. Ne de olsa yavru kuş yuvada gördüğünü yapar.

YAVRU KUŞ YUVADA GÖRDÜĞÜNÜ YAPAR BENZERİ ATASÖZLERİ

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