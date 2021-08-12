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Giriş Tarihi: 12.8.2021 15:39

Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri ve deyimler dilin en önemli ürünleri arasında yer alır. Türk toplumu için çok mühim olan atasözleri; edebi eserlerden günlük dile kadar her yerde karşımıza çıkar. Bu sözler arasında “Kendi düşen ağlamaz” atasözü dikkat çekmektedir. Söz konusu atasözü, “Kendi düşen ağlamaz” atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. İşte bu atasözünün uzun ve kısa açıklaması ile cümle içinde kullanım örnekleri.

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Kendi düşen ağlamaz" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Kendi düşen ağlamaz atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Kendi düşen ağlamaz" atasözü; "kendi davranışı dolayısıyla zarara uğrayan birinin bundan yakınmaya hakkı olmaz" anlamına gelir. İnsan kendi tercihlerinin sonucu yaşar. Hatalı seçimler yapan insanlar bu seçimlerin sonuçlarından başkalarını sorumlu tutamaz. Bir davranış sonucunda başına gelen olumsuzluk kişinin kendi seçimidir. Bu durumda ağlamaya, yakınmaya ve sitem etmeye hakkı yoktur. Çünkü herkesin özgür iradesi ve otokontrolü vardır. Bu irade dahilinde yaptığı seçimden de insan kendisi sorumludur.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE DEMEK?

İnsan hata yapmaya meyilli bir canlıdır. Geleceği asla bilemeyeceğimiz için zaman zaman olayların akıbetini kestiremememiz gayet normaldir. Ancak bu gibi durumlarda başkalarından yardım almak insanı zarara uğramaktan kurtarır. Kişi böyle bir durumda kimseye fikir danışmayıp kendi bildiğini okursa kararlarının sorumluluğunu da üstlenmelidir. Aldığı karar ya da yaptığı hareket ona zarar olarak dönerse bunun sorumluluğu da kendisine aittir ve bu durumdan dolayı kimseye sitem edemez. Bu durumda "kendi düşen ağlamaz" atasözü kullanılır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ ÖRNEKLERİ

Ben seni uyarmıştım, bu yolu sen seçtin. O yüzden kendi düşen ağlamaz.

Bunu yaparken bize fikrimizi sormadın. Kendi düşen ağlamaz.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Rüzgar eken fırtına biçer.

Ne ekersen onu biçersin.

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Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler
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