Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Pandemi tercih ezberlerini bozdu
Giriş Tarihi: 17.8.2021

Pandemi tercih ezberlerini bozdu

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Pandemi tercih ezberlerini bozdu

Salgın sürecinde işverenlerin istihdam tercihleri de değişti. En çok sağlık ve salgında popüler olan bölüm mezunları tercih ediliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih döneminin tamamlanmasına yakın Türkiye'nin en büyük online istihdam platformlarından birinin yaptığı araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Kariyer. net tarafından bu yıl ikinci kez yapılan İşveren İlgi Endeksi'yle işverenlerin hangi üniversite ve bölümler mezunlarına daha fazla ilgi duyduğu araştırıldı. Adaylara hangi üniversite ve bölümü seçerlerse daha kolay iş bulabileceklerini gösteren araştırmada son 10 yılda işe alım faaliyeti gerçekleştirmiş 88 bin işverenle görüşüldü. Araştırmada pandeminin etkisiyle sağlık ile ilişkili bölümlerde rekor bir yükselişin olduğu görüldü. Araştırmaya göre aşı çalışmaları da kimyaya ilgiyi artırdı. Biyoloji, kimya mühendisliği ve bunların türev bölümleri ilgi gördü. Geçen yıla göre hemşirelik 384 sıra kazanarak bin 189'uncu, iş sağlığı ve güvenliği 145 sıra kazanarak bin 294'üncü, sağlık yönetimi 186 sıra kazanarak bin 426'ncı sıraya yükseldi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pandemi tercih ezberlerini bozdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA