Pandemi tercih ezberlerini bozdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih döneminin tamamlanmasına yakın Türkiye
'nin en büyük online istihdam platformlarından birinin yaptığı araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Kariyer
. net tarafından bu yıl ikinci kez yapılan İşveren İlgi Endeksi'yle işverenlerin hangi üniversite ve bölümler mezunlarına daha fazla ilgi duyduğu araştırıldı. Adaylara hangi üniversite ve bölümü seçerlerse daha kolay iş bulabileceklerini gösteren araştırmada son 10 yılda işe alım faaliyeti gerçekleştirmiş 88 bin işverenle görüşüldü. Araştırmada pandeminin etkisiyle sağlık ile ilişkili bölümlerde rekor bir yükselişin olduğu görüldü. Araştırmaya göre aşı çalışmaları da kimyaya ilgiyi artırdı. Biyoloji
, kimya mühendisliği ve bunların türev bölümleri ilgi gördü. Geçen yıla göre hemşirelik 384 sıra kazanarak bin 189'uncu, iş sağlığı ve güvenliği
145 sıra kazanarak bin 294'üncü, sağlık yönetimi
186 sıra kazanarak bin 426'ncı sıraya yükseldi.