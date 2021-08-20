MEB’den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitime ilişkin tedbirler belli oldu... İşte detaylar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Yeni eğitim-öğretim döneminde Yüz yüze eğitim olabilecek mi?" sorusuna, "İnşallah olacak. Dün akşam da Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze inşallah çalışmaya başlayacaklar." şeklinde yanıt vermişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasınına ardından Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri belirledi. İşte son dakika yüz yüze eğitim haberinin detayları...

"YETERLİLİK SINAVLARI İKİ HAFTAYA YAYILARAK UYGULANACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu yazıda, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak yüz yüze başlanacağı anımsatıldı.

Yazıya göre, sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında planlanarak uygulanacak.