2024 YKS, 8-9 Haziran’da

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, YKS'nin 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi. YKS başvuruları 1-26 Şubat'ta alınacak, sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak. Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimine ilişkin de şu bilgileri verdi: "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek- Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak."