2026-YKS ile üniversitelere yerleşenler de öğrenci affından yararlanabilecek

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 7592 sayılı Kanun ile öğrenci affına yönelik düzenlemelerin yürürlüğe girdiği ve aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru süresinin 9 Aralık 2026 olarak belirlendiği hatırlatılarak, "Bu kapsamda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin söz konusu kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususu Yükseköğretim Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirildi. Hukuk Müşavirliğinin görüşünde, söz konusu öğrencilerin kanun hükümlerinden yararlanmaları gerektiği belirtildi. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanların veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin de af hükümlerinden yararlanmaları uygun görüldü. Karar, tüm üniversitelere bildirildi" denildi.

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