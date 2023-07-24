21 kampüslü üniversite: ADÜ

Çeyrek asrı aşan köklü geçmişi ve güçlü alt yapısıyla; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsal gelişme gibi temel faaliyet alanlarında önemli bir rol üstlenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ); Ege'nin kalbinde, bir öğrenci şehrinde yer alıyor. Tıptan mühendisliğe, sağlık bilimlerinden eğitime, fen bilimlerinden spor bilimlerine, iktisattan sanata, iletişimden insan ve toplum bilimlerine uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce bölümde ülkenin önemli akademisyenlerini barındıran ADÜ, öğrencilerini mesleki ve toplumsal yaşama hazırlıyor. 21 kampüsü ile Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ege'de bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Akademik ve sportif başarılarının yanında öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelen ADÜ, Ege'nin kalbinde bir şehir olarak uygun yaşam koşulları, öğrenci dostu ekonomisiyle bir 'öğrenci kenti' olarak tanımlanıyor. ADÜ tarım, turizm ve sağlık başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları, eğitim ve spor gibi alanlardaki potansiyeli ile de fark yaratıyor.