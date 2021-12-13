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Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:23 Son Güncelleme: 13.12.2021 09:23

210 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

210 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematik işlemleri ve dersi pek çok insanı zorlayabilen türdedir. Ancak matematiğin günlük hayatın önemli bir parçası olduğunu ve ona ihtiyacımızın olduğunu unutmamak gerekmektedir. Öğrenmekte zorluk çekilen konulardan bir tanesi de çarpanlar konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda karşımıza çıkan ve derslerde merak edilen 210 sayısının çarpanlarını ve bunların nasıl bulunduğunu bu yazımızda sizler için derledik. İşte 210’un çarpanları nasıl bulunur sorusunun yanıtı!

İnsanların internetten özellikle araştırdığı konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan 210 sayısının çarpanları ve bunların nasıl bulunduğudur. 210 sayısının 210 ve 1 sayıları dahil olmak üzere 16 adet doğal sayı çarpanı bulunmaktadır.

Çarpan Nedir?

Matematik dersinin önemli bir konusu olarak karşımıza çıkan konulardan bir tanesi olan çarpanlar bazı öğrenciler için oldukça zorlayıcı bir konu olabiliyor. Çarpanların ne olduğu ise bazı öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Çarpanların ne olduğu ise şu şekilde karşımıza çıkar; her doğal sayı aynı zamanda iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir, bu tür doğal sayılara ise çarpanlar demektir.

210 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Matematik için önemli bir yere sahip olan çarpanlar konusunda testlerde karşımıza çıkabilecek sayılardan bir tanesi de 210 sayısıdır. 210 sayısının çarpanları 16 adettir ve küçükten büyüğe şu şekilde sıralanmaktadır:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10
  • 14
  • 15
  • 21
  • 30
  • 35
  • 42
  • 70
  • 105
  • 210

210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir doğal sayının çarpanlarını bulmak için birkaç işlem yapmak gerekmektedir. Bu işlemler ise 210 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Öncelikle 210 sayısını hangi sayıya kadar böleceğimizi bulmak için 2 sayısından başlayarak 210 sayısından büyük bir sayı elde edene kadar sayıların karelerini alırız.

  • 22= 4
  • 32= 9
  • 42= 16
  • 52= 25
  • 62= 36
  • 72= 49
  • 82= 64
  • 92= 81
  • 102= 100
  • 112= 121
  • 122= 144
  • 132= 169
  • 142= 196
  • 152= 225

210 sayısını 15 sayısı hariç diğer sayılara böleriz.

  • 210/1= 210
  • 210/2= 105
  • 210/3= 70
  • 210/4 = yok
  • 210/5= 42
  • 210/6= 35
  • 210/7= 30
  • 210/8= yok
  • 210/9= yok
  • 210/10= 21
  • 210/11= yok
  • 210/12= yok
  • 210/13= yok
  • 210/14= 15

Bu işlemlerden yararlanarak 210 sayısının çarpanlarını şu şekilde büyükten küçüğe yazabiliriz:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10
  • 14
  • 15
  • 21
  • 30
  • 35
  • 42
  • 70
  • 105
  • 210

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210 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
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