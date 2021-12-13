210 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

İnsanların internetten özellikle araştırdığı konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan 210 sayısının çarpanları ve bunların nasıl bulunduğudur. 210 sayısının 210 ve 1 sayıları dahil olmak üzere 16 adet doğal sayı çarpanı bulunmaktadır.

Çarpan Nedir?

Matematik dersinin önemli bir konusu olarak karşımıza çıkan konulardan bir tanesi olan çarpanlar bazı öğrenciler için oldukça zorlayıcı bir konu olabiliyor. Çarpanların ne olduğu ise bazı öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Çarpanların ne olduğu ise şu şekilde karşımıza çıkar; her doğal sayı aynı zamanda iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir, bu tür doğal sayılara ise çarpanlar demektir.

210 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Matematik için önemli bir yere sahip olan çarpanlar konusunda testlerde karşımıza çıkabilecek sayılardan bir tanesi de 210 sayısıdır. 210 sayısının çarpanları 16 adettir ve küçükten büyüğe şu şekilde sıralanmaktadır:

1

2

3

5

6

7

10

14

15

21

30

35

42

70

105

210

210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir doğal sayının çarpanlarını bulmak için birkaç işlem yapmak gerekmektedir. Bu işlemler ise 210 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Öncelikle 210 sayısını hangi sayıya kadar böleceğimizi bulmak için 2 sayısından başlayarak 210 sayısından büyük bir sayı elde edene kadar sayıların karelerini alırız.

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

7 2 = 49

8 2 = 64

9 2 = 81

10 2 = 100

11 2 = 121

12 2 = 144

13 2 = 169

14 2 = 196

152= 225

210 sayısını 15 sayısı hariç diğer sayılara böleriz.

210/1= 210

210/2= 105

210/3= 70

210/4 = yok

210/5= 42

210/6= 35

210/7= 30

210/8= yok

210/9= yok

210/10= 21

210/11= yok

210/12= yok

210/13= yok

210/14= 15

Bu işlemlerden yararlanarak 210 sayısının çarpanlarını şu şekilde büyükten küçüğe yazabiliriz: