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Haberler Eğitim Haberleri 210’un Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 17:01 Son Güncelleme: 21.12.2021 17:01

210’un Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

210’un Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematikte bazı temel konular bulunmaktadır. Bu konular genelde ortaokulda öğretilir ve öğrencilerin iyi anlaması gerekir. Çarpanlar konusu da matematiğin olmazsa olmazlarından biridir. Çarpanlar konusunu bilmeyen birisi kesinlikle matematikte zorluk çekecektir. Bu nedenle çarpanların nasıl bulunduğunun ve çarpanların ne işe yaradığının bilinmesi önemlidir. Bu bağlamda 210 sayısının bazı çarpanları bulunmaktadır. Buna göre 210’un çarpanları nelerdir? 210 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Bir sayının çarpanlarını bulmak için öncelikle bazı kuralları bilmemiz gerekmektedir. Bunlardan ilki çarpanların hepsi doğal sayı olmak zorundadır. Ayrıca her doğal en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Sadece 2 tane çarpanı bulunan yani sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılara da asal sayılar denmektedir. Fakat her doğal sayının asal sayı çarpanı bulunmamaktadır.

210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

210 sayısının çarpanlarını bulmak için bazı kuralları bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda ilk olarak çarpanları doğal sayılar kümesinden seçmemiz gerekmektedir. Buradan sonra 1'den başlayarak tüm sayılar denenerek 210 sayısının çarpan listesi çıkartılır. Bu yöntem oldukça zahmetli olduğu için sayı değeri büyük sayılarda uygulamak oldukça zordur. Ayrıca bir sayının çarpanları ikili çarpım şeklinde yazılarak bulunur. Bu çarpımların sonucunun 210 sayısını vermesi gereklidir. Bu şekilde 210 sayısının çarpan listesinde 16 tane sayı bulunmaktadır.

210'un Çarpanları Nelerdir?

Matematikte oldukça önemli bir yer tutan çarpanlar konusunun, 210 gibi sayılarda önemi daha da artmaktadır. Çünkü bu sayıların bölünebilme gibi özellikleri kolaylıkla bulunabilir ve matematik problemlerinde de karşımıza çok sık çıkan bir sayıdır. Bu sayının çarpan listesini incelediğimizde karşımıza 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210 sayıları çıkmaktadır. Bu çarpan listesi ise aşağıdaki çarpımlar sonucunda bulunmuştur:

  • 1 x 210 = 210
  • 2 x 105 = 210
  • 3 x 70 = 210
  • 5 x 42 = 210
  • 6 x 35 = 210
  • 7 x 30 = 210
  • 10 x 21 = 210
  • 14 x 15 = 210

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210’un Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
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