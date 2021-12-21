210’un Çarpanları Nelerdir? 210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanlarını bulmak için öncelikle bazı kuralları bilmemiz gerekmektedir. Bunlardan ilki çarpanların hepsi doğal sayı olmak zorundadır. Ayrıca her doğal en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Sadece 2 tane çarpanı bulunan yani sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılara da asal sayılar denmektedir. Fakat her doğal sayının asal sayı çarpanı bulunmamaktadır.

210 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

210 sayısının çarpanlarını bulmak için bazı kuralları bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda ilk olarak çarpanları doğal sayılar kümesinden seçmemiz gerekmektedir. Buradan sonra 1'den başlayarak tüm sayılar denenerek 210 sayısının çarpan listesi çıkartılır. Bu yöntem oldukça zahmetli olduğu için sayı değeri büyük sayılarda uygulamak oldukça zordur. Ayrıca bir sayının çarpanları ikili çarpım şeklinde yazılarak bulunur. Bu çarpımların sonucunun 210 sayısını vermesi gereklidir. Bu şekilde 210 sayısının çarpan listesinde 16 tane sayı bulunmaktadır.

210'un Çarpanları Nelerdir?

Matematikte oldukça önemli bir yer tutan çarpanlar konusunun, 210 gibi sayılarda önemi daha da artmaktadır. Çünkü bu sayıların bölünebilme gibi özellikleri kolaylıkla bulunabilir ve matematik problemlerinde de karşımıza çok sık çıkan bir sayıdır. Bu sayının çarpan listesini incelediğimizde karşımıza 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210 sayıları çıkmaktadır. Bu çarpan listesi ise aşağıdaki çarpımlar sonucunda bulunmuştur: