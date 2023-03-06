217 bin 246 öğrencinin nakli yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen on ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören toplam 217 bin 246 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını açıkladı. Özer, Hatay'dan 71 bin 959, Kahramanmaraş'tan 52 bin 908, Malatya'dan 39 bin 987, Adıyaman'dan 22 bin 889, Gaziantep'ten 14 bin 719, Osmaniye'den 4 bin 167, Adana'dan 4 bin 41, Diyarbakır'dan 3 bin 152, Şanlıurfa'dan 3 bin 80, Kilis'ten 344 öğrencinin başka illere naklinin gerçekleştirildiğini söyledi. Özer, öğrencilerin deprem illeri dışındaki 71 ile nakil yaptırdıklarına dikkat çekerek, "Ankara 29 bin 738 öğrenciyle en fazla nakil yapılan il oldu. Antalya'ya 20 bin 149, Mersin'e 20 bin 67, İstanbul'a 16 bin 186, Konya'ya 11 bin 985, İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133, Aydın'a da 4 bin 863 öğrenci nakil yaptı" dedi. ANKARA