22 İnç Kaç Cm Eder? 22 Inch TV (Televizyon) En Boy Kaç Santim ve Ekran Olur?

İngiltere'nin uzunluk ölçüsü olarak karşımıza çıkan inç ülkemizde genellikle teknolojik aletlerin monitör ölçüsünde kullanılır. İnç olarak bizde bir ebat belirtmediği için de genellikle santimetreye çevrilerek değerlendirilir. Bu nedenle iki uzunluk birimi arasında dönüşüm yaparken ilk bilinmesi gereken 1 inçlik bir değerin 2,54 cm'e eşit olduğudur. Buna göre 22 inç monitör kaç cm yapar birlikte bakalım.

22 Inch TV (Televizyon) En Boy Kaç Santim ve Ekran Yapar?

Piyasada aktif olarak satılan ve kolaylıkla temin edebileceğiniz 22 inç televizyonlar genellikle 49 cm boy ve 25 cm en ile üretilirler.

Ebat olarak oldukça küçük olduğu için daha dar alanlara tercih edilen 22 inç TV'ler fiyat performansı açısından da çoğu bütçeye uygundur. Ancak özellikle online olarak alışveriş yaparak böyle bir cihaza sahip olmak istiyorsanız ebatları sadece inç üzerinden görüntüleyebildiğiniz için santim bazındaki değerlerini bilemeyebilirsiniz.

İşte tam da bu noktaya devreye giren 22 inç kaç cm eder sorusuna şu basit matematik hesabıyla ulaşabilirsiniz:

1 inç 2,54 cm ise 22 inç x 2,54 cm = 55,88 cm

Burada yapılan çarpım işlemine göre 22 ınch 55,88 cm sonucuna ulaştırır. Bu değer TV'nin karşılıklı kenarlarının arasındaki mesafeyi belirtir.